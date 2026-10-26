El presidente de la República, Yamandú Orsi, se comunicó con su par brasileño, Luis Inácio Lula Da Silva, tras la victoria en segunda vuelta.

Según indicó el mandatario uruguayo en sus redes sociales, llamó a su “amigo”, para felicitarlo.

“Lo felicité por el triunfo y por la fiesta democrática que representa un proceso electoral”, indicó Orsi, seguido de una foto.