El sector político uruguayo sigue con atención las elecciones en Brasil, en esta segunda vuelta, que abre una contienda electoral muy ajustada, según los últimos reportes de las encuestadoras.

Entre ellos, el secretario de Presidencia, escribió en su red social X, un mensaje de aliento al candidato y actual presidente Lula Da Silva: “Vamos Lula”

Vamos Lula !! — Alejandro Sánchez (@pachasanchez) October 25, 2026

Por su parte, el senador de la República, por el Partido Nacional, Sebastián Da Silva, también usó las redes sociales para pronunciarse, en este caso, para hacer referencia a la situación que se dio en Brasil sobre las 17:00, cuando se anunció que los circuitos cerrarían dos horas más tarde, por problemas que se generaron en algunas regiones del país norteño.

Para el senador nacionalista hay “una conspiración enorme”, en contra de Favio Bolsonaro, para que no gane las elecciones en esta segunda vuelta.

El lío : los circuitos que cerraron, no se pueden re abrir porque se resetearían los datos. Entonces los cerrados quedan cerrados , y los que no cerraron estáran abiertos hasta las 7 Este fue el comunicado de recién por las autoridades electorales. Acá la conspiración es enorme . Hablan de influencias rusas. — Sebastian Da Silva (@camboue) October 25, 2026

NOTICIA EN DESARROLLO.