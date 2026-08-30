La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, informó que la próxima semana se darán a conocer las nuevas edades incluidas en la cobertura de la vacuna contra el meningococo.

La decisión surge tras una jornada de vacunación en la que se aplicaron más de 15.000 dosis a adolescentes y una reunión de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas, que recomendó aumentar los rangos etarios protegidos.

“Lo más probable es que sea hacia los más chicos”, señaló la ministra, aunque precisó que la definición final aún no fue tomada. Lustemberg enfatizó la importancia de completar los esquemas de vacunación en los menores: “Que los niños de 2 meses, 4 meses, al año y 15 meses se den las dos vacunas que tenemos contra el meningococo”.

La jerarca también aseguró que el gobierno garantizará la disponibilidad de dosis para todos los niños incluidos en la cobertura. El anuncio formal con los nuevos tramos de edades se espera la semana próxima.