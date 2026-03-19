OSE anunció este miércoles la entrada en una fase de excepcionalidad por la sequía que afecta a Montevideo y al área metropolitana, y presentó un paquete de medidas destinadas a preservar las reservas de agua potable y mantener el suministro en condiciones adecuadas. Entre las principales acciones, OSE informó que se implementará una reducción gradual de las presiones de bombeo del sistema metropolitano. La medida busca optimizar el uso del recurso y minimizar posibles afectaciones en el servicio, evitando sobreexplotación y fugas aceleradas en la red. Además, la empresa intensificará el trabajo de sus cuadrillas para la detección y reparación de pérdidas en la red de distribución, una acción clave para disminuir pérdidas físicas y conservar el volumen disponible para la población. OSE destacó que actualmente atiende el 90% de los reclamos en menos de 20 horas y que mantendrá ese nivel de respuesta mientras se desarrollan las tareas de mantenimiento y reparación que exige la situación. Como parte de la preparación, se está reacondicionando perforaciones para la extracción de agua subterránea, con el objetivo de contar con fuentes alternativas en caso de que el déficit hídrico se agrave y haga necesario su uso. Paralelamente, la empresa realiza ajustes operativos en la toma de agua del río Santa Lucía, acciones destinadas a optimizar las reservas de la planta de Aguas Corrientes y prolongar la disponibilidad del suministro en escenarios de menor caudal. OSE afirmó que continuará monitoreando la evolución del déficit hídrico y adoptará las medidas necesarias para asegurar la continuidad del servicio, a la vez que reiteró su llamado a la población a un uso responsable y solidario del agua.