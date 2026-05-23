La represa de Casupá es una obra estratégica para el abastecimiento de agua potable, dijo el presidente de OSE, Pablo Ferreri.

Esta represa -en el departamento de Florida- almacenará 118 millones de metros cúbicos, que se sumarán a los 80 millones que hoy se represan en Paso Severino y Canelón Grande, explicó.

Para las autoridades de OSE la construcción de esta represa permitirá evitar problemas de suministro en momentos de déficit hídrico, como los ocurridos en 2023 o el último verano en el área metropolitana.

Ferreri adelantó que en unas tres semanas finalizará el proceso de precalificación de empresas y se realizará el lanzamiento de la licitación pública internacional.

El presidente de OSE señaló que está previsto culminar el proceso administrativo sobre fines de 2026 y que las obras comiencen en los primeros meses de 2027. La construcción de esta represa estará finalizada en el tercer trimestre de 2029, estimó.

En el momento de mayor intensidad de los trabajos, serán empleadas de manera directa e indirecta más de 700 personas, detalló.

Ferreri aseguró que se avanza en todo el proceso, pero que la licitación no se adjudicará hasta que esté terminado el estudio de impacto ambiental.

La expropiación de tierras

El presidente de OSE aclaró que la empresa estatal ya compró los terrenos donde se instalará el obrador y explicó que en total son 102 padrones, pertenecientes a 35 propietarios.

“Todo el proceso expropiatorio no es un proceso que directamente se impone, sino que tiene una serie de entrevistas con cada propietario, tiene una parte de negociación porque hay un valor de tierra que nosotros objetivamente manejamos en función de los valores de mercado de las últimas compras, pero después están las mejoras de cada padrón, de cada terreno y esas cosas se resuelven conversando”, señaló.

Por su parte, el representante de CAF en Uruguay, Miguel Ostos, destacó que Casupá es un gran proyecto. “Creo que el gobierno ha tomado el toro por las astas, es un proyecto muy estratégico para el país”, sostuvo. Además de canalizar los recursos financieros, CAF realizará un acompañamiento técnico.

El plan de inversiones más grande

Por otra parte, Ferreri señaló que durante período de gobierno OSE podnrá en marcha el plan de inversiones más grande de su historia.

Además de la represa en Casupá, recordó que en el segundo semestre del año empezará a construir una planta potabilizadora en Aguas Corrientes.

A fines de este año comenzarán las obras de la séptima línea de bombeo, que permitirá abastecer de agua potable al departamento de Canelones. Asimismo, informó que avanza un proyecto para abastecer el Este de la Costa de Oro, en ese departamento.

También destacó las inversiones en obras de saneamiento que se llevan adelante en los departamentos de Soriano por 40 millones de dólares; Maldonado, por 35 millones; Paysandú, por 19 millones; Rivera, por 13 millones, y Tacuarembó, por más de 10 millones.