Un preacuerdo entre Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) y su sindicato se firmará este martes a la hora 13:00 en una nueva instancia de negociación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), según informaron las partes.

El presidente del sindicato, Bruno Pastorino, detalló que el pacto —ya redactado— comprende tres ejes principales. El primero es la relocalización de personal tras el cierre de la planta industrial de Minas: de los 59 trabajadores afectados, 28 aceptaron trasladarse a la planta de Montevideo, mientras que el resto accederá a mecanismos de retiro incentivado, incluyendo prejubilaciones y jubilaciones.

Pastorino calificó como “histórica” la ampliación del rango de prejubilación, que abarcará entre los 53 y los 59 años, frente al anterior acuerdo que fijaba el rango entre 58 y 60.

El segundo punto del preacuerdo se orienta a la sustitución de importaciones y al aseguramiento del volumen de producción. El sindicato enfatizó que la negociación buscó garantizar la continuidad de la industria nacional a corto, mediano y largo plazo , con el objetivo de que las marcas uruguayas de FNC sean producidas en su totalidad dentro del país y de ir reemplazando parte de los productos importados.

En tercer lugar, el acuerdo contempla una reducción de la jornada laboral: la empresa pasará de una semana de 48 horas a una de 40 horas. Se instrumentará un plan piloto de dos meses en 2027 con 40 horas semanales sin pérdida salarial en varios sectores de la compañía.

Asimismo, se acordó eliminar la reducción de 80 puestos que la empresa había planteado inicialmente, lo que, según Pastorino, convierte al preacuerdo en “una excelente negociación y una victoria” para los trabajadores.

El dirigente sindical señaló que la apuesta por la producción local y la releva de importaciones hace inviable la reducción masiva de personal y que la ecuación de costos tras el cierre de Minas hace que producir en Uruguay resulte similar a producir en Argentina y Brasil.

Como parte de la reestructuración, FNC había anunciado una inversión de 14 millones de dólares destinada a habilitar una nueva línea de producción de latas en la planta de Montevideo.

Próximos pasos

El preacuerdo firmado en el MTSS será sometido a consideración y votación en la asamblea general de trabajadores antes de convertirse en un convenio definitivo.

Reacciones

Desde el sindicato valoraron el acuerdo por las condiciones de relevo, las prejubilaciones extendidas y la salvaguarda de empleo. La empresa, por su parte, aún no difundió un comunicado oficial sobre la firma, aunque había planteado inicialmente medidas de ajuste vinculadas al cierre de la planta de Minas.