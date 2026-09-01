En el marco de una iniciativa orientada a promover el desarrollo profesional y el crecimiento de su equipo de trabajo, SPI Astilleros llevó adelante la octava edición de su proceso de categorización laboral.

En esta oportunidad, 26 trabajadores de distintas áreas del astillero recibieron sus certificados tras culminar exitosamente las instancias de evaluación y acreditación de las nuevas competencias adquiridas.

El acto de entrega se realizó este jueves en el Aula Magna de la Facultad Regional Mar del Plata de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), y contó con la presencia de trabajadores, familiares y amigos, quienes acompañaron este momento significativo en sus trayectorias laborales.

Del encuentro participaron la presidenta de SPI Astilleros, Sandra Cipolla; el vicedecano de la UTN Mar del Plata, Alejandro Vaccari; y el secretario general del Sindicato Argentino de Obreros Navales y Servicios de la Industria Naval de la República Argentina (SAONSINRA), Juan Speroni.

Juan Speroni, Sandra Cipolla y Alejandro Vaccari.

Durante la apertura, Alejandro Vaccari dio la bienvenida a los representantes de SPI Astilleros, trabajadores, trabajadoras y sus familias, y destacó el vínculo sostenido entre la empresa y la Universidad Tecnológica Nacional. En ese sentido, manifestó su orgullo por formar parte nuevamente de una instancia que reconoce el crecimiento y desarrollo de quienes integran la industria naval.

En conjunto

Por su parte, Sandra Cipolla agradeció a la UTN y al SAONSINRA por “la labor conjunta y felicitó a los trabajadores y trabajadoras que alcanzaron sus nuevas categorizaciones”.

La presidenta de SPI Astilleros señaló que “vemos a sus familias y eso nos enorgullece, porque cada dos años esta sala se llena”, al tiempo que recordó que el proceso comenzó en 2012, acompañando el crecimiento de la empresa y con el objetivo de generar oportunidades concretas para que los trabajadores pudieran desarrollarse tanto en el plano individual como colectivo.

“Este proceso nació en paralelo al desarrollo de la empresa, con la convicción de que el crecimiento de SPI también debía estar acompañado por el crecimiento de las personas que forman parte de ella”, señaló.

A su turno, Juan Speroni destacó el desarrollo alcanzado por los trabajadores de SPI Astilleros y valoró especialmente la articulación entre la empresa, el sindicato y la universidad.

“En la Argentina de hoy, no es un hecho que abunde y es el trabajo el que dignifica y permite consolidar sueños y posibilidades”, sostuvo.

Asimismo, calificó las categorizaciones como instancias concretas que reivindican las políticas de desarrollo industrial y la articulación entre los sectores público y privado para avanzar en el crecimiento de la industria nacional.

“No es un hecho menor una categorización, porque significa darles a los trabajadores más oportunidades de acceder a una categoría superior”, afirmó.

Política sostenida

La edición de este año constituye la octava instancia del proceso de categorización laboral impulsado por SPI Astilleros junto al SAONSINRA, una iniciativa que se desarrolla cada dos años desde 2012.

A lo largo de este período, el programa se consolidó como una herramienta destinada a reconocer y acreditar las competencias adquiridas por los trabajadores, al tiempo que promueve la formación, la capacitación y el desarrollo de nuevas capacidades.

El proceso involucra la participación articulada de la empresa, el sindicato, el cuerpo de delegados y la Universidad Tecnológica Nacional, fortaleciendo una dinámica de trabajo conjunto orientada a ampliar las oportunidades de crecimiento profesional y acompañar el desarrollo de las personas que integran el astillero.

De esta manera, SPI Astilleros reafirma su compromiso con la formación y el desarrollo de sus equipos de trabajo, entendiendo que el fortalecimiento de las capacidades de las personas constituye también un factor estratégico para el crecimiento y la consolidación de la industria naval.