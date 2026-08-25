Con una gran convocatoria se llevó a cabo Navalshore, una de las ferias y conferencias de la industria marítima más importantes de América del Sur. El evento se llevó a cabo del 18 al 20 de agosto de 2026 en Río de Janeiro, Brasil, y reunió a astilleros, armadores y proveedores del sector naval en el recinto de exposiciones.

A lo largo de estas jornadas, una delegación de SPI Astilleros y la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN), exploró las últimas tendencias de la región en construcción, reparación y mantenimiento de embarcaciones. También se identificaron nuevas oportunidades de cooperación para potenciar la actividad naval en Argentina.

Entre las principales reuniones estratégicas destacó las mantenidas con el presidente de la Asociación Brasilera de Empresas de la Economía del Mar (ABEEMAR), Joao Azeredo; con el secretario ejecutivo del Sindicato Nacional de la Industria de Construcción y Reparación Naval y Offshore de Brasil (SINAVAL), Sérgio Leal; y con el presidente de Transpetro, Sergio Bacci, y su director de transporte marítimo, Jones Soares.

Visita

La agenda incluyó una visita a las instalaciones del Astillero Mauá S/A en el Municipio de Niterói para conocer su infraestructura y los procesos operativos vinculados a plataformas y reparaciones offshore.

Además, un encuentro mantenido con el Cónsul General Jorge Perren y el Cónsul Adjunto Miguel Arguedas del Consulado Argentino en Rio sirvió para analizar el gran potencial que representa la articulación comercial bilateral para el sector.

En este marco, también se desarrollaron acciones de promoción para la próxima edición de Einaval Expo, el gran encuentro de la industria que tendrá lugar en noviembre en Mar del Plata.

“Seguimos trabajando de manera conjunta para generar vínculos internacionales que impulsen el desarrollo y el crecimiento de toda nuestra cadena de valor”, destacaron desde SPI Astilleros.

Por la pesca

Como parte de su política de vinculación internacional, SPI Astilleros y la ABIN también participaron de la feria Sudnaval Perú en Perú.

El objetivo de este viaje fue conocer el presente de la industria naval y de la actividad pesquera en la localidad de Chimbote, generar lazos estratégicos y exponer nuestras capacidades productivas y de ingeniería.

Durante estas jornadas, visitaron las instalaciones de SIMA Chimbote SL y la planta pesquera de Copeinca para explorar nuevas oportunidades de intercambio técnico y estratégico.

Además, directivos de SPI brindaron una charla técnica sobre la experiencia en la construcción de buques pesqueros y mantuvieron reuniones con empresas referentes como TASA, Hayduk, Bureau Veritas, OceanBytes, Pinturas Jet Perú, Calderas Distral Colmaquinas S.A. y Grupo Soelmex, además de con autoridades de la Asociación de Barcos Pesqueros Polivalentes del Ecuador y representantes de la Revista Pesca y Medio Ambiente.

Un hito fundamental de esta visita fue la firma del Acuerdo Marco de Cooperación Institucional entre SUDNAVAL y EINAVAL para seguir potenciando la integración y convocatoria regional de cara al próximo encuentro, que tendrá lugar en noviembre en Mar del Plata.