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El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires difundió el informe trimestral del Monitor Portuario provincial. El informe confirmó que, en el primer trimestre de 2026, los puertos públicos bonaerenses aumentaron la movilización de carga a granel en un 21,3% con respecto al año anterior, en un total de 14,8 millones de toneladas de mercaderías. También se registró un gran crecimiento en el sector de contenedores, ya que se movilizaron 231.290 TEUs (unidad equivalente a un contenedor de 20 pies), un 8,1% más que en el mismo período del 2025.

El crecimiento de la operatoria durante el primer trimestre del año se explica principalmente por las mayores exportaciones de granos (un 29,7% más respecto al año anterior), petróleo crudo (87,4% más que en el mismo periodo de 2025) y productos con valor agregado en contenedores (con un aumento del 17,7%). Con estos resultados, las exportaciones realizadas por los puertos bonaerenses registraron su mejor número desde 2019.

La información disponible sobre circuitos logísticos y el tráfico vehicular y ferroviario indica que, en el período analizado se operaron 2.066 buques y se movilizaron 350 mil camiones y 16 mil vagones de tren. Asimismo, el movimiento de buques se incrementó en un 10,4% y el de camiones, un 10,1%. Estos datos representan la importancia operativa de los puertos bonaerenses y la generación de empleo que se produce alrededor del ámbito portuario.

Productos

Los principales productos movilizados de carga a granel y/o general fueron de los rubros de petróleo crudo, combustibles líquidos y gases (49%) y cereales y oleaginosas (40%). Además, se movilizaron por los puertos provinciales otros productos tales como fertilizantes, químicos, arenas y pescado, moluscos y crustáceos.

El Monitor Portuario es una política pública realizada por la Subsecretaría de Asuntos Portuarios de la Provincia, que depende de la cartera productiva provincial y tiene como objetivo el relevamiento y la sistematización de los principales datos que surgen de la actividad de los puertos públicos, para producir estadísticas que permitan la eficiente toma de decisiones y la planificación portuaria desde una mirada estratégica integral.

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Contar con informes de acceso público garantiza la transparencia de los datos. Por eso, por decisión del Gobernador Axel Kicillof, a través del ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica provincial, Augusto Costa, la Provincia democratiza la información del ámbito portuario y monitorea el desarrollo de los puertos provinciales, fortaleciendo su importancia en el entramado productivo y en la economía de la Provincia y el país.

El informe se encuentra disponible en la página web del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y es de acceso libre y gratuito.