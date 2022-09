Siguen los cuestionamientos a la Junta de Seguridad del Transporte

Con los tapones de punta fue la diputada nacional Mariana Zuvic, contra la Junta de Seguridad del Transporte (JST). Con una denuncia ante el Procurador de Investigaciones Administrativas y un Proyecto de Resolución, denunció a la JST por conductas que habrían posibilitado la utilización de los resultados de la investigación del siniestro del buque pesquero Repunte en un proceso judicial, contra lo dispuesto por la normativa legal vigente.

En su presentación en sede judicial, Zuvic señaló: "Aprecio que, con la creación de la JST y su funcionamiento adecuado, podremos avanzar en una mejora substancial de las condiciones de seguridad y nuestras embarcaciones y con ello evitaremos pérdidas humanas, de medios y la afectación al ambiente. Sin embargo, presento esta denuncia porque aprecio que la falta de profesionalismo de los intervinientes no solamente desacredita la labor de este cuerpo estatal, sino que le imprime una letal afrenta al sistema y, que la única manera de revertirla será su oportuna y eficaz intervención".

De acuerdo con la información de fuente pública aportada en la demanda, surge que el informe realizado por la JST motivado en el hundimiento del pesquero Repunte sería parte constitutiva de la causa que, a raíz del citado siniestro marítimo, tramita ante el Juzgado Federal N° 2 de la localidad de Rawson, Provincia de Chubut.

"De confirmarse esta información, se habría configurado una violación a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 27.514 y con ello, la desnaturalización de su principal cometido, configurando una virtual abrogación de la propia JST tal como fue imaginada por los legisladores", aseguró la diputada.

Zuvic también destacó que el informe de la JST no menciona los elementos relacionados con el factor humano. Y agregó que la Organización Marítima Internacional (OMI) tiene probado que éste es un "elemento clave de la seguridad de la vida a bordo de los buques y un factor que contribuye a la mayoría de las víctimas en el sector del transporte marítimo".

DESDE EL CONGRESO

En su Proyecto de Resolución, Mariana Zuvic, le solicitó al Poder Ejecutivo vía el Ministerio de Transporte que informe "si en verdad el reporte procuró saldar una deuda que el Estado tenía con las familiares según manifestó públicamente el presidente de la JST, o si persiguió los objetivos de la JST cuya misión es la de contribuir a la seguridad en el transporte a través de la investigación de accidentes y la emisión de recomendaciones".

También le pidió que informe si la JST por sí o por otro medio remitió el informe ISO BP Repunte al Juzgado Federal N° 2 interviniente en la ciudad de Rawson que investiga el hundimiento del buque. Y que informe si la JST por sí o por otro medio cuestionó la incorporación de dicho informe a esas actuaciones judiciales.

A la hora de cuestionar la labor de la JST en la producción del informe, Mariana Zuvic enumeró:

1. Falta de análisis de factores relevantes para la determinación de las causas del siniestro.

2. Falta de asertividad en las conclusiones y recomendaciones hacia instancias de la relación causal.

3. Inclusión de factores de análisis ajenos a la relación causal como las acciones posteriores de búsqueda y salvamento y quienes participaron en ellas.

4. Falta de acción efectiva para evitar la utilización de los hallazgos del informe en sede judicial, afectando la garantía que consagra el verdadero valor de la JST del artículo 20 de la Ley 27.514.

5. Uso político de la tragedia por parte de la JST alejándose del noble fin por la que fue creada.

RÉPLICA

Consultada la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) se informó que:

Sobre el acceso al Informe de Seguridad Operacional (ISO) por parte de Juzgado Federal N°2.

En el artículo 7 inciso N de la Ley 27.514, se establece la cooperación y coordinación entre la JST con las autoridades judiciales para el cumplimiento de sus objetivos investigativos. En ese sentido, el 20 de julio de 2020 la JST realizó un pedido de información ante el Juzgado Federal N°2 solicitando los antecedentes de la causa con el fin de iniciar la investigación técnica del hundimiento del buque Repunte.

El 26 de febrero de 2022, el Juzgado Federal N°2 solicitó a la JST mediante un Oficio Judicial enviar la conclusión final de la tarea realizada por la Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Marítimos, Fluviales y Lacustres. Ante dicho requerimiento, la JST remitió el Informe de Seguridad Operacional (ISO), que en su página 6 aclara: "los informes finales de la JST son independientes de cualquier otra investigación administrativa o judicial, no afectando ningún interés subjetivo; por lo tanto, no son recurribles ni pasibles de impugnación, no pudiendo tampoco ser admitidos con carácter probatorio en proceso judicial alguno". Todos los informes de la JST son de carácter público y se encuentran disponibles en el sitio web del organismo, garantizando así el acceso a la información pública, tal como lo establece el artículo 2 de la Ley 27.514, que indica que la JST debe garantizar la transparencia de sus investigaciones.

Sobre no considerar el factor humano en la investigación.

Según la Organización Marítima Internacional (OMI), "para garantizar que un suceso o siniestro se examine pormenorizadamente desde el punto de vista de la seguridad, es esencial que la investigación se haga desde una perspectiva sistemática. Una perspectiva sistemática supone ir más allá de determinar ¿quién hizo qué? y buscar las condiciones que influenciaron diferentes acaecimientos relevantes, incluso cuando estas condiciones estén bastante alejadas del lugar del siniestro. Una perspectiva sistemática también pone en contexto los factores humanos e incluye la interacción entre las personas, las máquinas y la organización". En este sentido, la JST utiliza el modelo sistémico de investigación. Se trata de un modelo ampliamente adoptado por organismos líderes en la investigación de accidentes e incidentes a nivel internacional, que propone que las acciones u omisiones del personal operativo de primera línea constituyen los factores desencadenantes o inmediatos del evento. Estos son el punto de partida de la investigación y son analizados con referencia a las defensas del sistema de transporte, así como a los factores (humanos, organizacionales y externos a la organización), en muchos casos alejados en tiempo. Las conductas del personal de primera línea se ven influenciadas por el contexto operacional donde frecuentemente se hallan los factores sistémicos que explican el por qué ocurrió y por qué se ejecutó una acción. Esto significa que el elemento humano se analiza dentro del contexto operacional y enfocado con respecto a las defensas del sistema de transporte (tecnología, normativa y capacitación) con el propósito de centrarse en los aspectos sistémicos que puedan ocasionar la recurrencia de sucesos similares.

Sobre el supuesto uso político de la tragedia.

La JST niega rotundamente la hipótesis sobre el uso político de la tragedia. La expresión del Presidente de la JST sobre "saldar una deuda que el Estado tenía con las familiares" estaba referida a que los familiares de las víctimas, desde que ocurrió la tragedia, realizaron una lucha incansable para que se realice una investigación independiente, técnica y sin buscar culpables para que accidentes como el que sufrió el buque Repunte no se repitan. Considerar que se utilizó políticamente la tragedia es una ofensa para las y los profesionales que integran el organismo y que trabajan día a día por un transporte más seguro. El objetivo de la JST en sus investigaciones es el de investigar las causas que llevaron a que un suceso ocurra, con el fin de prevenir hechos similares.