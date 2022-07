Pesca: cómo funciona el Certificado Digital de Captura Legal

Desde el 30 de junio de 2022 el Consejo de la Unión Europea (UE) autoriza a la Argentina a presentar digitalmente los Certificados de Captura Legal de pesca.

De esta forma, se logró, un importante avance en la trazabilidad de la gestión pesquera y se posicionó a la Argentina dentro de los más altos estándares de eficiencia y legalidad.

"¿Que nos llevó a trabajar con la Unión Europea para lograr esta aprobación? El anterior método, con certificación y luego rendición del certificado de captura legal no electrónico, generaba enormes retrasos. Muchas veces el exportador ya tenía el contenedor en destino y debía solventar los gastos y las multas por no poder retirarlo del puerto. Ahora tenemos la optimización absoluta de los tiempos, ya no hay riesgo de padecer un contenedor aguardando a que llegue la documentación de Argentina al país de destino", dijo a Transport & Cargo Carlos Liberman, subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación.

El funcionario reconoció que éste había sido uno de los planteos más urgentes que le acercaron los exportadores al asumir la función.

"Ellos estaban pagando penalidades exorbitantes, fue un desafío muy grande porque transformarnos en el primer país en obtener este certificado electrónico implicó un profundo trabajo para ofrecer seguridad al protocolo informático", aseguró Liberman.

Este certificado también contribuye a mejorar los mecanismos de fiscalización de la actividad pesquera, y a su vez, colabora en la reducción de tiempos operativos. A partir de su adopción, se alcanzará un esquema de simplificación de trámites ante la Administración Pública Nacional y permitirá continuar robusteciendo los mecanismos de control de la actividad.

Liberman contó que, para el logro de este objetivo, se trabajó con equipos informáticos al tiempo que reconoció la tarea llevada a cabo desde la agregaduría comercial que posee el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en Bruselas que intervino en todo el proceso.

"Una vez que fuimos superando etapas de control pasamos a las de revisión de seguridad informática. También hubo que realizar modificaciones en el camino . El proceso duró casi un año y medio, hace poco tuvimos la autorización", resaltó el funcionario.

Con el procedimiento habilitado, el Grupo Iberconsa fue la primera empresa en obtener el certificado con el fin de exportar langostinos a Italia. La compañía, especializada en captura y producción de langostino austral y merluza congelada, mantiene vínculos comerciales con España, China, Rusia, Italia, Ucrania, Japón, Estados Unidos, y Brasil, entre otros países