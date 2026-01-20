En esta noticia <b>Cifra récord</b>

Una reunión clave se llevó a cabo en Puerto Quequén. Autoridades del Consorcio de Gestión lideradas por su presidente interino, Mariano Carrillo recibieron a representantes de la Cámara de Actividades Portuarias.

Durante el encuentro se dialogó sobre la continuidad de los trabajos conjuntos que se vienen desarrollando, destacando la importancia de seguir transitando este camino de cooperación, especialmente en un año récord en el movimiento de mercaderías para la estación marítima.

Asimismo, se coincidió en la necesidad de aunar criterios para avanzar en mejoras vinculadas a la eficiencia, la operatoria y la logística integral de Puerto Quequén, con el objetivo de sostener y potenciar el crecimiento alcanzado.

La reunión reafirmó el compromiso de mantener un diálogo permanente y una agenda común orientada a consolidar la competitividad de Puerto Quequén y su rol estratégico en el desarrollo productivo y logístico de la región.

Cifra récord

Puerto Quequén finalizó el año 2025 con el mayor movimiento de mercaderías de su historia, alcanzando un total de 9.009.768 toneladas operadas, cifra récord desde el inicio de sus operaciones.

El resultado refleja un crecimiento sostenido, basado en una operatoria regular durante los doce meses del año, altos estándares de seguridad portuaria, previsibilidad logística y la capacidad del sistema para operar buques de gran porte en forma continua y eficiente.

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, ingresaron a Puerto Quequén 370 buques, con una eslora promedio de 208,45 metros, confirmando la tendencia hacia naves de mayor tamaño.

Mayor eslora registrada: 235 metros

Mayor calado: 44,10 pies en proa y 44,11 pies en popa

Estos parámetros evidencian condiciones óptimas de navegabilidad, mantenimiento del canal y un entorno operativo confiable que permitió operar con bodegas completas, sin necesidad de completar carga en otros puertos.

Uno de los aspectos centrales del récord 2025 fue la distribución equilibrada del movimiento de cargas a lo largo del año, lo que brindó previsibilidad a toda la cadena logística. Esta continuidad mensual permitió planificar arribos, cargas y zarpes, optimizando tiempos operativos y costos logísticos.

Asimismo, el perfil del puerto volvió a estar dominado por granos y subproductos del complejo agroindustrial. También se registró un flujo sostenido de fertilizantes importados, clave para la producción regional.

Otro indicador clave del desempeño del puerto fue el promedio de toneladas por buque, reflejo de planificación y eficiencia:

Promedio anual exportaciones: 26.205 toneladas por buque

Promedio anual importaciones: 8.149 toneladas por buque

Estos valores confirman cargas completas, operaciones optimizadas y alta previsibilidad, factores determinantes para la competitividad del puerto.

Al analizar los destinos de exportación se observa una fuerte inserción internacional. China fue el principal mercado (31,38%), con 2.826.982 toneladas exportadas en 109 buques.

Le siguieron Vietnam, con 1.068.763 toneladas; Arabia Saudita, 990.263 toneladas; Indonesia, 803.801 toneladas; Brasil, 599.869 toneladas y Malasia, 542.757 toneladas.

Además, se registraron envíos a Bangladesh, India, Colombia, Perú, Francia, Marruecos, Emiratos Árabes, Reino Unido, Países Bajos, Chile, Australia, Estados Unidos, Pakistán, entre otros, junto con movimientos de cabotaje con destino Argentina.

“Desde Puerto Quequén queremos agradecer a cada trabajador y trabajadora, a las empresas, operadores, sindicatos, organismos, productores y a toda la comunidad en general que, con compromiso y esfuerzo diario, hacen posible el crecimiento sostenido de nuestra estación marítima”, señaló Mariano Carrillo.

Asimismo, expresó que “de cara al nuevo año, renovamos el compromiso de seguir fortaleciendo un puerto abierto, moderno, competitivo y con fuerte anclaje territorial, que genere oportunidades, empleo y valor agregado para toda la cadena productiva.