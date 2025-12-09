Por primera vez, Puerto Quequén superó los ocho millones de toneladas operadas en un solo año, aún sin finalizar el ejercicio. Entre enero y noviembre, alcanzó 8.240.917 toneladas, superando el récord anual completo de 2024 (7.770.000 t) y registrando un crecimiento del 4,86%.

A este logro se suma un segundo hito: el mejor noviembre de toda la historia del puerto. Con 991.731 toneladas, la operatoria mensual creció un 38,66% respecto del registro máximo anterior, alcanzado en 2019.

La presidenta del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Lic. Jimena López, que acaba de asumir como diputada nacional, destacó la importancia de estos resultados y señaló que “este rendimiento confirma el crecimiento sostenido del sistema logístico regional. Refleja la eficiencia, el esfuerzo y la articulación de todos los actores de la comunidad portuaria”.

Puerto Quequén

Los números alcanzados, valoró Jimena López, no solo expresan volumen, sino también rumbo: son un indicador claro de confianza, competitividad y proyección. Puerto Quequén está preparado para los desafíos de la logística global y comprometido con el desarrollo de toda la región”.

Con estas nuevas marcas, Puerto Quequén consolida su tendencia ascendente y se encamina a cerrar el mejor año de su historia operativa.