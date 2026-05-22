La Asociación de Profesionales de Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA) ratificó la suspensión por tiempo indeterminado del otorgamiento de turnos para los afiliados de PAMI. La medida de fuerza, que comenzó a regir desde el lunes 18 de mayo, paralizó la atención odontológica programada en todo el país.

El sindicato que agrupa a los profesionales prestadores del instituto fundamentó la decisión en una deuda acumulada por parte del organismo y en la falta de actualización de los aranceles. Según denunciaron fuentes del sector, existen atrasos en las liquidaciones que en algunas regiones alcanzan hasta los seis meses.

La atención para tratamientos gratis del PAMI

El sistema de atención odontológica de PAMI funciona bajo la modalidad de “cartilla libre”. Los jubilados y pensionados eligen de forma directa al profesional de su preferencia dentro de su región y coordinan los turnos para consultas generales, prótesis o tratamientos de alta complejidad.

Bajo este esquema prestacional implementado por la obra social, el organismo realiza los pagos a los dentistas mediante un sistema de cápita y copagos por práctica realizada. Sin embargo, los profesionales denuncian que los valores actuales quedaron completamente desactualizados frente a los gastos fijos de mantenimiento.

Jubilados deberán contar con este requisito indispensable si quieren acceder a prestaciones médicas. Generado con IA.

La medida adoptada por los especialistas impacta de manera directa en el acceso a la salud de millones de adultos mayores. La suspensión en el otorgamiento de nuevos turnos frena los tratamientos programados y satura las guardias de los centros de salud públicos.

Los copagos de PAMI y la queja del sindicato

Desde el sector odontológico argumentan que los plazos de pago que maneja la obra social estatal agravan la situación financiera de los consultorios privados. La brecha entre el momento en que se realiza la práctica y la liquidación efectiva del dinero disuelve el poder adquisitivo del honorario, según el frente sindical.

Los directivos de la entidad profesional aclararon que la atención de urgencias y emergencias críticas se mantendrá garantizada para no desproteger a la población de riesgo. No obstante, advirtieron que el plan de lucha continuará firme hasta recibir una convocatoria oficial de las autoridades de PAMI.

La obra social anunció que cancelará una parte de los pagos atrasados para descomprimir la situación.

Pese al comunicado oficial del desembolso presupuestario por parte del Gobierno, los profesionales de APPAMIA se mantienen en estado de alerta. Desde el sindicato aclararon que el conflicto no se destraba únicamente con la cancelación de saldos viejos, sino que se requiere una reestructuración de fondo de los valores capitados.