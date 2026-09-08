Mónica Litza, ´presidenta del Consorcio de Gestión Puerto Dok Sud, remarcó que el puerto es un motor logístico indispensable para el país.

Con un gran maco de participación, Puerto de Dock Sud lanzó las iniciativas Dock Sud Global y Aula Puerto con la finalidad de integra comercio exterior, producción, conocimiento y trabajo.

Durante la presentación, Mónica Litza, presidenta del Consorcio de Gestión Puerto Dok Sud, remarcó que el puerto es un motor logístico indispensable para el país y que ambas herramientas permitirán sumar oportunidades concretas, fortalecer la capacitación y proyectar la fuerza laboral de la provincia al mundo.

Asimismo, la funcionaria expresó su reconocimiento a las autoridades locales, agradeciendo el acompañamiento constante de la intendenta Magdalena Sierra y de Jorge Ferraresi.

Inteligencia comercial

Por un lado, Dock Sud Global quedó operativa para brindar inteligencia comercial, asistencia técnica, soluciones logísticas y opciones de financiamiento a las empresas que buscan expandirse internacionalmente. En paralelo, Aula Puerto inició sus actividades como una política educativa adaptada a las demandas tecnológicas del sector, ofreciendo formación especializada en gestión portuaria mediante una plataforma digital desarrollada junto a universidades y actores privados.

La presentación oficial se realizó durante la exitosa Ronda de Negocios Avellaneda 2026, en el Parque Municipal Multipropósito La Estación y reunió a representantes de más de 400 entidades, entre pymes, grandes industrias, cooperativas y entidades financieras.

La organización del evento estuvo a cargo del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires, el Municipio de Avellaneda y el Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud, en articulación con la Unión Industrial de Avellaneda y el Frente Productivo.