La trilogía que propone una nueva vía navegable fue presentada en Paraguay

A sala llena, con más de 600 asistentes presenciales que coparon la Sala de Convenciones del Banco Central del Paraguay, y otros 200 de forma virtual, Agustín Barletti presentó la trilogía de su autoría compuesta por los libros "La hora del canal Magdalena", "Canal Buenos Aires, el eslabón perdido" y "Canal Martín Irigoyen", hacia una nueva vía navegable".

El acto se produjo en el marco del Tercer Congreso "Hidrovía Paraguay-Paraná Corredor Bioceánico", organizado por el Centro de Estudios de Derecho Marítimo, el Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo y Mundo Fluvial y Marítimo Paraguay.

Estas obras apuntan a cambiar el sistema de navegación por donde se exporta casi el 90% de la producción argentina. Al mismo tiempo, beneficiarán la logística de la región.

Los asistentes al evento, recibieron copias de estos tres libros que fueron editados por Globalports.

Los libros que componen la trilogía.

Entre los asistentes, se destacó la presencia de Fernando Beconi, presidente del Centro de Estudios de Derecho Marítimo y el Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo; Bonifacio Ríos Ávalos, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia y Profesor Titular de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción; Miryan Peña Candia, ex ministra de la Corte Suprema de Justicia, Decana y Profesora Titular de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción; Santiago Adán Brizuela Servín, ex presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho marítimo, Decano de la Universidad Autónoma de Asunción y Profesor titular de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción; Víctor Manuel Núñez, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia; Óscar Paciello presidente del Consejo de la Magistratura; Manuel Rivero, secretario general del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur; Rodolfo Ricciardi Jara, presidente de la Cámara de Comercio Paraguayo Italiana y Pedro Céspedes, presidente del Consejo Nacional de Zonas Francas del Paraguay.

Fila de ingreso al Congreso.

El autor expuso sobre los tres libros con documentación e imágenes.

"Todo comenzó con una pregunta: ¿Por qué en el año 1903 el gobierno bonaerense había mandado a abrir a pico y pala un canal artificial de casi 16 kilómetros de largo para unir el polo productivo de Zárate y Campana con el río Paraná Guazú?

Desde ese interrogante comencé a investigar y allí entendí que se había hecho para que el polo industrial de Zárate y Campana, situado sobre el Paraná de las Palmas, se vinculara con lo que por entonces era la principal vía de navegación que corría por el río Paraná Guazú", destacó Barletti en su presentación.

Inquietud en el Uruguay ante los avances del Canal Magdalena



Qué fórmula se utilizará para concretar el Canal Magdalena



Todo esto se explica, en el libro "Canal Irigoyen, hacia una nueva vía navegable", el último de una serie de tres libros, donde se propone una opción diferente a la actual para la salida de la producción argentina al mundo. Los libros se basan en un sólido trabajo de investigación, y abarcan temáticas como historia, geopolítica, infraestructura logística, ingeniería y medio ambiente.

"El Canal Emilio Mitre es joven comparado con la histórica traza que durante 250 años utilizó el río Paraná Guazú. El Mitre, se explica en las obras, se habilitó en 1977 con errada concepción, y asentado en un hipotético conflicto limítrofe con Uruguay ya resuelto en 1973 por el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo", señaló Barletti.

De la cartografía acompañada en esta trilogía, se refleja que el río Paraná se bifurca en el kilómetro 231. Un 77% de su caudal se dirige al Paraná Guazú que es su afluente principal, y solo un 23% a la vía secundaria del Paraná de las Palmas por dónde pasa el Canal Emilio Mitre.

"La propuesta de estos tres libros es volver a un sistema troncal de navegación que respete los caudales naturales y haga mínima la intervención con tareas de dragado. El mismo pasa por el Paraná Guazú Talavera, Canal Buenos Aires, Río de la Plata y Canal Magdalena, junto a la ampliación en ancho de solera y la profundización del Canal Coronel Martín Irigoyen a efectos de potenciar el polo de Zárate y Campana. Si se piensa en una ruta de navegación para el próximo cuarto de siglo, no es lógico seguir insistiendo con la vía secundaria del Canal Emilio Mitre que ya no permite mucho más dragado por falta de espacio donde colocar los sedimentos extraídos", destacó el escritor.

Al culminar su disertación, Barletti pidió disculpas al pueblo paraguayo y expresó la "vergüenza que sentía como argentino porque su país haya formado parte de la guerra de la Triple Alianza, una coalición formada por el Imperio del Brasil, Uruguay y Argentina, que luchó militarmente contra Paraguay entre 1864 y 1870".

El video de la presentación en: www.youtube.com/watch?v=Fvf9Nle5ncs