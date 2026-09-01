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Se llevó a cabo la I Reunión Bilateral entre la Prefectura Naval Argentina y la Directoría de Puertos y Costas de la Marina de Brasil, que consolidó uno de los principales mecanismos de articulación institucional para afianzar el trabajo conjunto entre las partes. El mismo se desarrolló en el Salón Florencio Mantilla, del Edificio Guardacostas dentro del Memorando de Cooperación suscripto entre ambas Autoridades Marítimas en 2021.

Las actividades dieron inicio con una serie de visitas protocolares a distintos servicios operativos y centros de formación de la Fuerza, entre ellos la Escuela Superior, el CONTRASE Río de la Plata y los servicios de Aviación, Salvamento, Guardacostas y Sanidad, en las que la comitiva brasileña pudo conocer de primera mano las capacidades operativas de la institución. Posteriormente, las jornadas de trabajo incluyeron exposiciones sobre las respectivas estructuras orgánicas y operativas, y el intercambio técnico se profundizó en tres áreas estratégicas fundamentales.

Temas clave

En materia de seguridad de la navegación, se abordaron la gestión y el control del tráfico marítimo, la operatividad en la Hidrovía Paraná-Paraguay y la coordinación en operaciones de búsqueda y rescate.

En el ámbito de la protección ambiental, se analizaron los protocolos institucionales de prevención y contención de la contaminación, así como el control de la actividad pesquera, entre otras temáticas.

Finalmente, en el área de educación se dialogó sobre los planes de formación y capacitación, con especial atención al intercambio institucional a través de programas de becas recíprocas. Por último, se dejó planteada la organización de la próxima reunión bilateral.

La jornada de finalización estuvo encabezada por los titulares de ambas entidades: el Prefecto Nacional Naval, prefecto general Guillermo José Giménez Pérez, y el director de Puertos y Costas de la Marina de Brasil, vicealmirante Carlos André Coronha Macedo. También participaron, por parte de la Autoridad Marítima nacional, el Subprefecto Nacional Naval, prefecto general Alejandro Paulo Annichini, y el director de Protección Ambiental, prefecto general José Fernando Dos Santos.

En la ocasión, se leyó el proyecto de acta en español y portugués y su posterior suscripción por parte de ambos titulares, en un acto que estableció los lineamientos de trabajo conjunto para los próximos años.

Las Autoridades Marítimas de Argentina y Brasil cuentan con una sólida trayectoria de trabajo colaborativo en foros regionales e internacionales de relevancia, como la Red Operativa de Cooperación de Autoridades Marítimas de Latinoamérica (ROCRAM) y el Acuerdo Latinoamericano sobre Control de Buques por el Estado Rector del Puerto (ALVM).