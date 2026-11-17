Bajo la premisa de que “El mar y la industria nos conectan”, el evento contará con una marcada presencia internacional y regional.

Llegó el gran día. En el NH Hotel Provincial de Mar del Plata, arranca la novena edición de la exposición y feria EINAVAL 2026. La muestra se expande para conectar la capacidad productiva y la cadena de valor con la innovación tecnológica, el desarrollo y la comunidad educativa.

Organizado por la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN), el Encuentro Internacional de la Industria Naval es un espacio único que combina los negocios y el networking estratégico con la calidez y el sentido de pertenencia local. Los principales representantes de la industria naval, la marina mercante, los servicios marítimos, la logística y los puertos se encuentran aquí para analizar conjuntamente la situación del sector, como así también las perspectivas y desafíos que se presentan a nivel nacional e internacional.

Bajo la premisa de que “El mar y la industria nos conectan”, el evento contará con una marcada presencia internacional y regional. Entre los referentes confirmados destacan el embajador de Noruega en Argentina, Halvor Sætre y Fernanda Raggio, vicepresidenta de Exploración de YPF.

Se abordarán las perspectivas y desafíos nacionales e internacionales desde la opinión de expertos del sector. LUCHO GARGIULO

Además, participarán destacadas empresas e instituciones globales como Crintek (China), Syncrolift (Noruega), KAPP (Islandia), el astilleros estatal SIMA (Perú), ASTINAVES (Colombia) y las entidades brasileñas ABEEMAR y SINAVAL, junto con la Asociación de Industrias del Metal de Galicia (ASIME), la Asociación Clúster del Naval Gallego (ACLUNAGA, la Federación del Metal de Colombia (FEDEMETAL), la feria NAVALIA de España y la Asociación de la Industria Naval de Alemania (VSM), entre otros países y regiones del mundo.

De esta manera, EINAVAL se consolida como una cita ineludible para la articulación internacional y la cooperación entre el sector público y el privado.

El éxito de la convocatoria se refleja en el área de exposiciones, que cuenta con la totalidad de sus stands ocupados por diferentes empresas del sector.

Presentación

En la jornada inaugural del 18 de noviembre a las 16:30 se presentará la segunda edición del libro “Horacio Tettamanti. Un destello logístico”.

El libro es testimonio de una época de grandes logros para el sector y donde no faltaron los conflictos. Editorial De los Cuatro Vientos

Entre julio de 2012 y diciembre de 2015 el sector logístico y del comercio exterior argentino vivió un sueño efímero. Durante los 1.252 días que duró la gestión del ingeniero Horacio Tettamanti al frente de la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación se adoptaron medidas cuyas positivas consecuencias aún llegan a nuestros días. Conocedor de las necesidades de un rubro estratégico como el de puertos, vías navegables e industria naval, desarrolló un plan integral de transporte jamás visto hasta entonces. Para ello contó con el soporte de un equipo de profesionales de primer nivel que se consagró a la terea de forma apasionada y desinteresada. Agustín Barletti, periodista especializado con más de tres décadas de trayectoria, elaboró esta memoria de gestión donde se rescatan las principales decisiones junto a jugosas anécdotas de sus directos protagonistas. En base a una profunda y documentada investigación, el autor deja testimonio de una época donde no faltaron conflictos como el acaecido con el Uruguay por la valiente Disposición 1108 que estuvo a días de conseguir un acuerdo de reserva de carga a escala Mercosur. También se desentrañan los pormenores que determinaron la decisión de efectuar el mantenimiento de los Canales a Martín García por administración, sin el concurso de dragadoras privadas. Cómo hubiese cambiado el perfil exportador de la Argentina de haberse llevado a cabo la apertura del Canal Magdalena es una de las grandes preguntas que se responden en este libro .

Espacio abierto

“Hoy más que nunca, el crecimiento de la industria naval depende de las nuevas generaciones. Por eso, EINAVAL 2026 se propone ser un espacio abierto al sector educativo, vinculando a escuelas técnicas y universidades con el trabajo real de los astilleros, las nuevas tecnologías y las oportunidades de desarrollo profesional”, destacaron desde la ABIN.

Durante tres días, participarán de esta edición los principales referentes del sector. ABIN

Durante tres días, participarán de esta edición directores y gerentes de astilleros, públicos y privados, nacionales e internacionales; empresas armadoras argentinas y del extranjero, así como representantes de toda la cadena de valor de este estratégico sector productivo.

También se harán presentes autoridades nacionales, provinciales y municipales, instituciones de defensa y seguridad como la Armada y la Prefectura Naval Argentina, autoridades portuarias del corredor fluvial y marítimo de la Argentina y del exterior, profesionales del sector y periodistas especializados.