Un centenar de expositores y firmas del sector se darán cita el 3 y 4 de noviembre en Buenos Aires.

En esta noticia <b>Mesas técnicas</b>

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires será la sede de la Expo GlobalPorts 2026. El encuentro, organizado por GlobalPorts, reunirá el 3 y 4 de noviembre de 9 a 18 a los principales actores que mueven la carga de la hidrovía Paraguay-Paraná y a quienes construyen la logística del sector del oil and gas y la minería.

A las conferencias se le sumará una exhibición comercial y rondas de negocios con más de 50 empresas patrocinadoras y expositoras.

“Durante 36 años el seminario de Puertos, Vías Navegables, Transporte Multimodal y Comercio Exterior fue el lugar donde el sector se sentaba a discutir el futuro. La Expo suma lo que faltaba: que esa conversación termine en negocios, en el mismo salón y en la misma semana”, señaló Ariel Armero, director de GlobalPorts.

El programa de la Expo se ordenará en torno a cuatro ejes centrales: agroexportación, energía y offshore, minería, y vía navegable.

Entre los ítems destacados de la agenda figuran la hidrovía a largo plazo, nueva concesión de la Vía Navegable Troncal, perspectivas económicas y financieras 2027 y logística del nuevo hub energético.

El programa de la Expo se ordenará en torno a la agroexportación, energía y offshore, minería, y vía navegable como ejes centrales. GlobalPorts

También se desarrollará el workshop de minería: oportunidades para proveedores de la cadena minera y la rúbrica de un acuerdo entre el Consejo Portuario Argentino y la Fundación Diálogos Estratégicos.

Mesas técnicas

En paralelo, la sala de workshops albergará diez mesas técnicas que abordarán desde el ruido y los biocombustibles marinos hasta el financiamiento de grandes obras portuarias, el talento sectorial y la simplificación aduanera. Destaca también el encuentro del Grupo Encarnación, el espacio binacional que monitorea la navegabilidad del río Paraná.

Se llevará a cabo un workshop sobre oportunidades para proveedores de la cadena minera. GlobalPorts

“ La Expo GlobalPorts está pensada para discutir la infraestructura y las reformas que el sector necesita y para conectar a la carga con las terminales y armadores, y a estos con los proveedores especializados , que además están viviendo un momento de transición y de reconversión, por el cambio de modelo económico”, afirmó Diego Bercholc, socio gerente de GlobalPorts.

El evento cuenta con el respaldo de la Bolsa de Cereales y CIARA-CEC, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), la Cámara de Puertos Privados y Comerciales (CPPC), el Consejo Portuario Argentino (CPA), el Centro de Navegación, la Unión Industrial Argentina (UIA), y la Prefectura Naval Argentina. Asimismo, la Expo cuenta con el respaldo de organismos de alcance regional e internacional, como la Comisión Interamericana de Puertos de la OEA y AAPA LATAM.