El intendente de Necochea, Dr. Arturo Rojas y el flamante presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Dr. Ernesto Povilaitis.

El Dr. Ernesto Povilaitis ya se encuentra en funciones como nuevo presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, luego de que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, firmara el decreto que oficializó su designación al frente de la estación portuaria.

Tras quedar formalizada su llegada, Povilaitis comenzó inmediatamente con su actividad y realizó una recorrida por las diferentes áreas del Consorcio, tomando un primer contacto directo con el funcionamiento del organismo.

Durante la recorrida, el flamante titular de Puerto Quequén se presentó ante los trabajadores, saludó a los empleados y dialogó con quienes diariamente desarrollan sus tareas en las distintas dependencias.

En esta primera jornada, Povilaitis estuvo acompañado por el intendente de Necochea, Dr. Arturo Rojas, y por el director gremial del Consorcio, Juan Carlos Peralta.

De esta manera quedó formalmente iniciada una nueva etapa en la conducción de Puerto Quequén, con Povilaitis ya instalado en la presidencia y dando sus primeros pasos al frente de uno de los principales enclaves productivos y logísticos de la región.

En los próximos días comenzarán a conocerse los principales lineamientos de trabajo y la agenda que impulsará la nueva conducción del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén.