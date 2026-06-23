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El Auditorio de la Cámara de Diputados de la Nación será epicentro de un evento de trascendencia. El 30 de junio a las 11 se presentará la obra “Horacio Tettamanti. Un destello logístico”.

Horacio Tettamanti defendió el Canal Magdalena, una de las principales decisiones de su gestión.

A partir de una investigación rigurosa y testimonios directos, el libro recorre la formación de Horacio Tettamanti como ingeniero naval, su experiencia en la industria y su gestión como subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación entre 2012 y 2015.

Esta obra pone especial foco en las decisiones estratégicas que marcaron dicho período, como el impulso al Canal Magdalena, la recuperación del rol del Estado en las vías navegables, el fortalecimiento de la soberanía logística y la articulación entre puertos, flota y astilleros. Más que una memoria de gestión, el libro es un análisis sobre la planificación, la gestión pública y los desafíos estructurales que enfrenta la Argentina para ejercer plenamente su soberanía en el comercio exterior y el transporte por agua.

Durante los 1.252 días que duró la gestión Tettamanti se adoptaron medidas cuyas positivas consecuencias aún llegan a nuestros días.

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Conocedor de las necesidades de estos sectores estratégicos para la economía argentina, desarrolló un plan integral de transporte jamás visto hasta entonces. Para ello contó con el soporte de un equipo de profesionales de primer nivel que se consagró a la tarea de forma apasionada y desinteresada.

Agustín Barletti, periodista especializado con más de tres décadas de trayectoria, rescata en esta obra las principales decisiones de aquella gestión junto a jugosas anécdotas de sus directos protagonistas.

El autor deja testimonio de una época donde no faltaron conflictos como el acaecido con el Uruguay por la valiente Disposición 1108 que estuvo a días de conseguir un acuerdo de reserva de carga a escala Mercosur.

También se desentrañan los pormenores que determinaron la decisión de efectuar el mantenimiento de los Canales a Martín García por administración, sin el concurso de dragadoras privadas.

¿Cómo hubiese cambiado el perfil exportador de la Argentina de haberse llevado a cabo la apertura del Canal Magdalena? La respuesta se encuentra en las páginas de este libro.

La obra ya fue presentada a sala llena durante la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Lo mismo sucedió con las presentaciones efectuadas en el Consorcio de Gestión Puerto Quequén y en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Mar del Plata.