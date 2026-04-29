Nadie quiso perderse la presentación. A sala repleta, la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires recibió a importantes referentes del sector transporte, logística, vías navegables, marina mercante e industria naval. El evento convocante fue la presentación del libro “Horacio Tettamanti. Un destello logístico” que analiza la gestión de la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación entre 2012 y 2015. La presentación de la obra escrita por Agustín Barletti estuvo a cargo del Hernán Darío Orduna, ex presidente de las delegaciones argentinas ante las Comisiones Administradoras del Río de la Plata, del Río Uruguay y Técnica Mixta del Frente Marítimo, ex titular de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Canal Magdalena y autor del libro “Para una política soberana en las vías navegables”. Orduna señaló que Tettamanti “convirtió a la entonces aletargada Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación en una fuente vertiginosa de numerosas iniciativas que abarcaron varias provincias ribereñas, el nivel nacional y el internacional”. Entre ellas Orduna destacó el Proyecto de Canal de Navegación Magdalena cuya ejecución permitiría la navegación por vías administradas exclusivamente por la República Argentina. “Se eliminaría así la afectación de soberanía que se produce continuamente a la salida o el ingreso hacia y desde el Océano por la traza de la alternativa Alfa del Canal Punta Indio”, aseguró. Orduna también destacó que “ante la política de desarrollo portuario de Montevideo basada en la captación de cargas argentinas de exportación desde el litoral marítimo y fluvial únicamente en beneficio de sus propios intereses logísticos y en detrimento de la integración y complementación que se establecían en el Acuerdo del Mercosur, dictó la Disposición 1108/2013 para promover, de paso, el desarrollo de la marina mercante”. Finalmente aseguró que, “en el período de 2012 a 2015, fue la única vez en este siglo que se esbozó una estrategia fluviomarítima nacional de abordaje económico y logístico que contempló adecuadamente la naturaleza geográfica en la Cuenca del Plata, su conexión con los puertos marítimos argentinos, Malvinas y el Atlántico sur. Todo ello con adaptación de los buques y puertos a los ríos y no, erróneamente, pretendiendo adaptar los ríos a aquéllos”. Agustín Barletti expresó que, a partir de una investigación rigurosa y testimonios directos, el libro recorre la formación de Horacio Tettamanti como ingeniero naval, su experiencia en la industria y su gestión como subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación entre 2012 y 2015. “Destaco la honestidad, transparencia y austeridad de esta administración. También la cantidad de logros obtenidos a pesar del escaso tiempo que duró la gestión. Más que una memoria de gestión, el libro es un análisis sobre la planificación, la gestión pública y los desafíos estructurales que enfrenta la Argentina para ejercer plenamente su soberanía en el comercio exterior y el transporte por agua” señaló Barletti. “Horacio Tettamanti. Un destello logístico” también será presentado en Mar del Plata. La cita es el 6 de mayo a las 18 en el aula magna de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) regional Mar del Plata. Sandra Cipolla, secretaria de la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN) y directora del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata por el sector industrial naval, será la encargada de presentar la obra junto al autor. Un día después, el 7 de mayo a las 17:30 se llevará a cabo la presentación en Puerto Quequén. El lugar elegido es el auditorio del Consorcio de Gestión Puerto Quequén con presentación a cargo de su presidente interino, Mariano Carrillo.