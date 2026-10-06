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Hace doce años tuve el honor de participar del vuelo de prueba del avión A350 de pasajeros de Airbus. Transport & Cargo fue el único medio periodístico argentino que asistió a dicho evento. En aquella ocasión y ante mi requerimiento, Tom Williams, vicepresidente Ejecutivo de Programas de Airbus señaló que no estaba previsto un modelo carguero para el A350. Según el directivo, la existencia del A330-200F, un carguero que es ampliamente reconocido en el mercado por su eficiencia cubría con creces la demanda.

Pasaron los años, el A350 se impuso ampliamente y fue el propio mercado el que presionó a la compañía para obtener la versión carguera. Es así como el mero anuncio de su construcción devino en 107 pedidos confirmados.

El A350F está diseñado para transportar una carga útil máxima de 111 toneladas, con capacidad para 30 pallets en la cubierta principal y 12 pallets adicionales, o, 40 contenedores LD3 en la bodega inferior. Para Airbus esto implica un 11% más de volumen operativo frente a la competencia. Su alcance máximo con carga plena es de 4.700 millas náuticas (unos 8.700 km). El avión incorpora además una puerta de carga principal de 4.305 mm de ancho útil, un 15% más ancha que la del Boeing 777F, su principal competidor en el segmento de carga de fuselaje ancho.

Con éxito

El primero de dos aviones de prueba, completó exitosamente su vuelo inaugural. La aeronave, equipada con instrumentación especial para ensayos en vuelo, voló durante cuatro horas y 10 minutos, alcanzando una altitud de 25.000 pies.

“Este vuelo inaugural supone un hito importante para el A350F y para nuestros clientes en todo el mundo. Como la última evolución de nuestra exitosa plataforma A350, el A350F marca un antes y un después en el mercado de carga aérea, al combinar una flexibilidad operativa, una eficiencia de combustible y una autonomía inigualables”, dijo Lars Wagner, CEO de Aviones Comerciales de Airbus.

El segundo prototipo del A350F (MSN 701) se encuentra ya en una fase avanzada de montaje final y entrará en el taller de pintura en las próximas semanas.

Durante este vuelo inaugural, la tripulación llevó a cabo pruebas centradas en verificar la aeronavegabilidad básica y las cualidades de vuelo fundamentales, así como en asegurar que los sistemas básicos funcionaran según lo previsto.

El programa de ensayos se prolongará durante aproximadamente 400 horas a lo largo de unos nueve meses, con dos aviones de pruebas , identificados como MSN700 y MSN701, equipados con instrumentación diferente.

Diseñado para ser el avión de carga más avanzado del mundo, el A350F combina la sección delantera del fuselaje del A350-900 con la parte trasera y las alas del A350-1000. Se trata de una configuración inédita que ha exigido un exhaustivo trabajo de validación antes de que el avión despegue por primera vez.

Por su parte, la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA) trabaja en el proceso de certificación que Airbus espera completar en la segunda mitad de 2027. Luego el avión podrá entrar en servicio comercial con las aerolíneas de carga que lo tienen en su cartera de pedidos, en un rubro donde Boeing lleva años de solitario dominio.