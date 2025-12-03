Superado el año de ejecución del Proyecto “Obras Prioritarias de Recuperación de Infraestructura de la Línea Urquiza”, suscrito previamente entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM), ya se adquirieron el 100% de las fijaciones y se alcanzó el 30% del traslado de rieles.

El Coordinador Ejecutivo de la Unidad Técnica FOCEM (UTF), Luciano Wexell Severo, resaltó que “el proyecto de Línea Urquiza tiene mucha proyección, por todo lo que representa para Argentina y por su potencial de integración ferroviaria con los países vecinos y con la economía mundial. Podrá ampliar y mejorar la capacidad de transporte de productos agrícolas, cemento y pasta de celulosa, entre otros. Además, cuenta con la inmensa capacidad técnica de la empresa Belgrano Cargas y Logística SA (BCyL)”.

La declaración viene en coincidencia con el último aporte otorgado por el FOCEM, de u$s 1 millón, para las obras de recuperación de la infraestructura de ese estratégico corredor ferroviario.

La expectativa es que el proyecto financiado por el FOCEM duplique la capacidad de carga del ferrocarril Urquiza y contribuya con la modernización de la infraestructura de la región Mesopotámica.

En tanto, BCyL está licitando las compras de durmientes para luego arrancar con los mejoramientos de vía que contempla el proyecto.

Aquel desembolso es parte del total de u$s 29,8 millones financiados por el FOCEM para la recuperación de 210 km de esas vías férreas que son parte de la traza que vincula las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Misiones.

En este sentido, se busca aumentar la competitividad y capacidad de transporte ya que a su vez es la puerta de ingreso a Brasil, Uruguay y Paraguay, donde se abren un abanico de oportunidades para el ferrocarril mesopotámico.