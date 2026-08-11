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Dentro de la Estrategia Federal Logística, impulsada por el Consejo Federal de Inversiones y las provincias portuarias argentinas, el Encuentro de Inversiones Logísticas para Puertos permitió establecer vínculos directos con organismos multilaterales y bilaterales de crédito.

En la sede del Consejo Federal de Inversiones, la apertura estuvo a cargo de los anfitriones, el Ministerio de Economía de la Nación y la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (AMPyN).

En la oportunidad, los funcionarios de los gobiernos de las 11 provincias portuarias presentaron brevemente sus sistemas portuarios, actividades, desafíos, perspectivas y prioridades de inversión, tanto para sus terminales marítimas, fluviales y lacustres como para sus conexiones ferroviarias y viales.

Se destacó el posicionamiento del complejo Rosario-Santa Fe como principal polo agroexportador mundial y la reconfiguración de la matriz productiva y exportadora nacional a partir de la concreción del polo Oil & Gas de Vaca Muerta y su red de valor hacia el océano atlántico.

En dos bloques, se llevó a cabo un taller de financiamiento de proyectos, a cargo del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Centroamericano, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, BID Invest, IFC Corporación Financiera Internacional (Grupo Banco Mundial) y FONPLATA.

Asimismo, se hizo hincapié en alternativas de financiamiento disponibles, incluyendo los tipos de instrumentos existentes y los criterios de priorización. También en los requisitos técnicos, ambientales, sociales y financieros a cumplir para ser elegibles.

También se abordó la problemática de los procesos y períodos de preparación y aprobación de proyectos: formulación, evaluación, aprobación y ejecución.

Tras la presentación de dos casos de éxito protagonizados por el Grupo Murchison y la provincia de Santa Fe, llegó la sección de Matchmaking para el contacto directo, intercambio técnico y la presentación de iniciativas de inversión.

Información estratégica

En diálogo con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y FONPLATA, el presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Dr. Mariano Carrillo, presentó ante los organismos de financiamiento internacional los proyectos para la reconstrucción del puente portuario y el soterramiento de la línea de alta tensión.

Acompañado por el gerente operativo, Gustavo Gavilán, y personal de los departamentos de operaciones terrestres y comercial del ente portuario, pudieron conocer de primera mano información estratégica para alinear los proyectos con los criterios de elegibilidad y estructuración requeridos. El objetivo es obtener fuentes de financiamiento diversificadas para el desarrollo de infraestructura, servicios y proyectos estratégicos del sector logístico-portuario.