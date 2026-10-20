Gran convocatoria durante la presentación de la plataforma Argendocks.

En esta noticia <b>Gran cambio</b>

Bajo el lema “todos los puertos en un solo lugar” fue presentada en sociedad la plataforma Argendocks.

El evento, convocó a empresarios del sector portuario, naviero, exportador e importador y referentes de universidades con carreras afines, los que colmaron el salón del hotel 725 Continental de la Ciudad de Buenos Aires.

Juan Carlos Donato, fundador de la plataforma, mostró al público presente las funcionalidades de Argendocks y explicó la evolución del proyecto desde su concepción.

“Esta plataforma se convertirá progresivamente en un verdadero hub de negocios, capaz de conectar la producción argentina con la cadena logística y de distribución para contribuir a mejorar su competitividad y posicionamiento en mercados globales”, resaltó Donato.

Juan Carlos Donato lidera la plataforma Argendocks.

Argendocks propone una centralización inteligente e interactiva que mapea los 102 puertos argentinos: 69 privados, 33 puertos públicos, las 37 terminales privadas, dentro de 14 puertos estatales. Distribuidos en tres regiones, 11 provincias, más CABA.

Accesos náuticos, terrestres y ferroviarios, datos estructurales como muelles, calado y tipo de cargas; si el puerto buscado está operativo o no y datos aleatorios.

Gran cambio

“La IA está reconfigurando la logística global. Un informe de la Asociación de Argentina de Logística Empresaria, publicado en julio de este año, muestra un dato preocupante, solo el 4,2% de las empresas de la cadena logística, tiene sus operaciones capturadas digitalmente, ni hablar de IA, eso resta competitividad, ahí también vamos a sumar, desde esta plataforma. Para cubrir estas necesidades, Argendocks, la primera plataforma de puertos argentinos se pone en marcha”, destacó Donato.

Argendocks, la primera plataforma de puertos argentinos se puso en marcha. MOBA Marketing Digital.

A la hora de sustentar la necesidad de contar con esta herramienta, Donato se refirió a “la desconexión de los puertos con el resto del sistema logístico y también productivo, porque los parques industriales y cordones productivos, todavía no están vinculados a los puertos que en algunos casos son vecinos”.

Como ejemplo de esta realidad, el experto citó el caso de Mar del Plata que tiene un parque industrial que no para de crecer y el segundo cordón hortícola del país, pero no exporta un espárrago por su puerto.