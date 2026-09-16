Importante convocatoria en la celebración del 108 aniversario del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante.

En esta noticia <b>Capacitación</b>

<b>Reconocimientos</b>

Los discursos en ocasión de aniversarios de instituciones suelen ser de tono protocolar y con conceptos generales. Jorge Tiravassi, presidente del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante derogó tal práctica al hablar durante la celebración de los 108 años de la institución.

Con palabras de fuerte contenido político marcó agenda respecto a los temas de actualidad que ocupan al sector, sin abandonar el reconocimiento a quienes lo antecedieron en el manejo del Centro y los logros obtenidos durante su gestión.

Un mes atrás la comisión directiva del Centro de Capitanes puso en marcha una original y exitosa campaña titulada “El mar también es nuestra tierra” que alcanzó un altísimo grado de difusión y participación superando las 200.000 visitas.

Jorge Tiravassi, presidente del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante. Detrás, un poster de la campaña “El mar también es nuestra tierra”.

“En esta Argentina que todos los días parece que empieza de nuevo nos sorprendimos con el reciente discurso del presidente de la Nación referido a la firme defensa de nuestras Islas Malvinas y de los recursos de nuestra plataforma ambas usurpadas. Si asumimos que se ha recuperado la postura histórica de nuestra política nacional, la consecuencia inmediata es que nuestros argumentos en defensa de la marina mercante nacional se alinean y potencian”, aseveró Tiravassi. Y para ratificar conceptos, citó el caso de los marinos mercantes que ofrendaron sus vidas en defensa la soberanía durante la Guerra de Malvinas y que en la pandemia COVID-19 no interrumpieron un solo día su trabajo.

El presidente del Centro de Capitanes agregó que “liberar el mar a cualquier bandera en un contexto de usurpación de nuestras islas y nuestros recursos sería una contradicción que haría sospechar la veracidad de las recientes manifestaciones difundidas por cadena nacional. Si bien nos entusiasma mucho esta circunstancia en virtud de los antecedentes, no bajaremos los brazos frente a los proyectos que pretenden derogar la reserva del cabotaje nacional porque el falso relato que se ha construido para justificarlo sigue vigente. Seguiremos trabajando todos los días de la misma manera y con el mismo compromiso, sabemos que hay soluciones tenemos propuestas y las seguiremos impulsando con toda nuestra fuerza”.

El paralelismo entre el ayer y hoy fue impactante: “Resulta ineludible recordar la voluntad y la decisión con que un grupo de hombres fundaron en 1918 esta institución. Le dieron nombre, pero lo más importante es que le dieron forma a un concepto de agrupamiento colectivo y solidario con fines muy precisos: organizarse para defender las condiciones de trabajo de los capitanes y oficiales embarcados en buques de nuestra Marina Mercante”.

Tiravassi relató que en aquella época según las actas de las reuniones se planteaba que considerando el marco internacional existente como consecuencia de la finalización de la Gran Guerra se reconociera la importancia de poseer una Marina Mercante nacional contribuir a eso y exigir el embarque de capitanes y oficiales de nacionalidad argentina. Gran semejanza con la realidad.

Capacitación

A la hora del balance de gestión quedó claro que la acción no se circunscribe exclusivamente a la reivindicación de las condiciones de los socios embarcados. La Caja Compensadora tiene una incidencia cada vez más sustancial en la vida de los jubilados del Centro. La obra social pese a que atraviesa momentos sumamente desfavorables mantiene su nivel prestacional pero también se viene preparando a través de la implementación de un plan de salud propio para cubrir a los afiliados que no pueden o no podrán afrontar los exorbitantes aranceles de la medicina prepaga.

Jorge Tiravassi destacó los logros de la gestión.

La capacitación es clave en la estrategia del Centro. “Venimos trabajando para abarcarla integralmente desde la formación de los alumnos de náutica en la escuela hasta cada etapa del posgrado. Se implementaron tres cursos especiales en cargas líquidas que demandó la adquisición de un software bastante oneroso y los dos cursos específicos de offshore y gobierno azimutal que dictamos en nuestro simulador de la isla Demarchi”, manifestó Tiravassi. Estos cursos no solo son gratuitos para los afiliados además y para estimular su interés fueron becados todos los socios en lista de espera para embarcar.

En marzo de 2026 el Centro de Capitanes de Ultramar inició las obras de su Centro Integral de Capacitación.

“Estamos convencidos que la mayor capacitación genera mayores y mejores oportunidades de empleo. En las discusiones de costos laborales del personal embarcado con altos niveles de responsabilidad se empieza a imponer más allá de la formación estándar la formación de posgrado y la permanente actualización profesional. Por eso la capacitación y la actualización profesional configuran uno de nuestros principales objetivos. La construcción de nuestro Centro Integral de Capacitación cuya finalización se estima para enero de 2028 es el símbolo de ese compromiso”, adelantó el presidente del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante.

Reconocimientos

Durante el acto, fueron premiados los asociados que cumplieron 50 y 25 años ininterrumpidos de afiliación.

“ No se premia la permanencia, se premia la pertenencia. Son ustedes hoy los homenajeados por sus compañeros a los que han honrado y seguirán seguramente honrando con su conducta profesional y gremial ”, dijo Tiravassi.

Entrega de medallas para los asociados que cumplieron 50 y 25 años ininterrumpidos de afiliación.

Asimismo, por resolución de asamblea, se incorporó como socio honorario de la institución al doctor Carlos Alfonso Tomada, quien fue definido por Tiravassi como “un amigo perpetuo de esta institución”.

El doctor Carlos Alfonso Tomada fue incorporado como socio honorario del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante.

Este aniversario coincidió con el inicio de una nueva gestión en la conducción. Por tal motivo, Tiravassi agradeció a todos los que trabajaron para llevar adelante los comicios, a los que concurrieron a votar, y a quienes se encarnaron en la oposición.

“Nos llena de orgullo poder decir que nuevamente hemos transitado un proceso electoral incuestionable cómo ha caracterizado siempre a nuestra institución. Eso nos hace fuertes hacia adentro pero mucho más aún hacia afuera. Desde ese lugar convocamos a todos y a todas a mantener la unidad. Rescatamos aquella maravillosa convicción que alentó a nuestros fundadores a organizar la lucha asumiendo una vez más que si no nos cuidamos entre nosotros no nos cuida nadie como institución y pese a las adversidades no debemos y no podemos detenernos”, concluyó Tiravassi.