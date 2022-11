El dilema de la flota mercante nacional

La sinergia entre industria naval y marina mercante estuvo presente en la séptima edición del Encuentro Internacional de la Industria Naval, Einaval 2022 que se lleva a cabo en Mar del Plata.

"Estamos trabajando en un proyecto de ley complementario a la Ley 27.419 de marina mercante, que recupere los aspectos que se perdieron que son claves para el fomento de nuestra actividad", manifestó el Capitán de Ultramar Jorge P. Tiravassi, presidente Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante.

El panel llevó el título de "La potenciación de la flota argentina en el cabotaje nacional y regional", y también participaron Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo; y Nancy Jaramillo, Capitana de Pesca en carácter de moderadora.

El proyecto de ley en el que se encuentran trabajando desde el sector, junto con la diputada Marcela Passo, busca plantear estrategias favorables para impulsar el sector naval y la marina mercante y tiene la particularidad de contar con el consenso y el apoyo de todo el sector sindical y empresario.

"Es momento de decidir qué vamos a hacer con la marina mercante y si hay voluntad en el arco político para que reflote", manifestó Moreno.

"Argentina hoy no tiene soberanía en el transporte, hablamos de la soberanía del Canal Magdalena, con el que estoy de acuerdo, pero la soberanía no se termina en cobrar un peaje, tenemos que tomar real dimensión del problema que tenemos, somos un país agro exportador, necesitamos que nuestras mercaderías salgan por nuestros puertos y no tenemos un solo barco para garantizarlo", agregó.

En ese sentido, el proyecto de ley trae sobre la mesa tres ejes principales:

- Reactivación y el fomento de la marina mercante nacional.

- Regulación de los waivers.

- Integración regional con nuestro principal socio: Brasil

"Imagínense lo que hubiera sido el primer año de pandemia si no hubiera habido esta exigua marina mercante y si no hubiera habido marinos y marinas que cumplieron con sus funciones, necesitamos proteger nuestra actividad", destacó Tiravassi, quién además fue muy crítico de la situación de los waivers.

"El proyecto establece un máximo de 15 años de antigüedad de buques susceptibles de ser charteados, porque si no lo que pasa es que se recurre a los waivers, los cuales no contribuyen al desarrollo nacional ni pagan tarifas nacionales.

Es importante entender que el proyecto no va en contra de la industria naval, sino en contra de la realidad, que nos muestra que hoy no hay construcción de buques de bandera argentina", expresó el Capitán.

Tiravassi además mencionó que hoy en el mundo solo 6 empresas controlan el 80% del transporte, por lo cual, la clave está en fomentar y cuidar el cabotaje nacional y abrirse al cabotaje regional, con Brasil como principal socio comercial.

Moreno hizo mención a los debates acerca del cambio climático: "yo milito la causa del cambio climático desde la mirada de los trabajadores y creo que debemos repensar qué formatos, qué medidas vamos a utilizar para mitigar los efectos del cambio climático que se reflejan como pérdida de fuentes de trabajo: la sequía histórica en el Río Paraná, sin ir más lejos, nos costó la pérdida de 120 fuentes de puestos de trabajo"

"El debate se está dando por aggiornar los buques a los objetivos de calidad ambiental es válido, pero si en un futuro nos quedamos sin industria naval no sirve, primero tenemos que invertir en generar una flota propia de bandera nacional", planteó Tiravassi al respecto.

"Hay que repensar la marina mercante, la industria naval y tenemos que hacerlo preguntándole al arco político si realmente tiene voluntad que estas políticas surjan, si es así vamos a poner el hombro entre todos; si no hay voluntad, como trabajadores de esta industria la vamos a pelear, no nos vamos resignar a no tener marina mercante", finalizó Moreno.