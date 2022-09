Industria naval y puertos se integran a la logística

Puertos e industria naval fueron dos sectores clave abordados durante el Seminario Zárate Campana - Corredor Norte Productivo 2022.

Marcos De Monte, vicepresidente de Astillero Río Paraná Sur y titular de la Cámara Santafesina de la Industria Naval (CASIN), y la CEO del Grupo Euroamérica, María Laura Filippello aportaron sus visiones al respecto.

Astillero Río Paraná Sur.

"La industria naval está siendo uno de los grandes motores y puede tener aún más desarrollo hacia futuro. Hemos formado un Consejo integrado por sindicatos y astilleros públicos, para articular con las autoridades, para lograr desarrollo en el sector y creo que ese es el camino que tenemos que impulsar para generar fuentes de trabajo y mejorar la logística", afirmó De Monte.

El directivo resaltó el componente estratégico de este rubro industrial.

"Ha tenido un declive en los años 90 pero ahora vive un resurgimiento. Esto comenzó en el gobierno anterior a través de la industria de la pesca, la industria del langostino y del calamar que ha puesto el foco en el desarrollo nacional de embarcaciones. Allí fue que se dio cuenta que la flota argentina era muy antigua y se empezó a impulsar su renovación, pensando en el mercado de la pesca", expresó el titular de CASIN.

Por otro lado, compartió con la audiencia el trabajo que se viene articulando con las autoridades gubernamentales para construir un "Programa de desarrollo estratégico nacional" donde se determinó que la industria naval es estratégica para el desarrollo del país.

De Monte agregó: "Hemos trabajado para el desarrollo de la marina mercante y la flota en general. Ahora estuvimos en varias ferias internacionales y empezamos a pensar el sector con algún vector exportador como en algún momento supo serlo".

Sobre los desafíos a superar expresó: "Hay una materia pendiente de desarrollo en lo que es el sector logístico de la hidrovía y la parte marítima, que no está aprovechada.

La Argentina está alejada de los mercados internacionales, por lo cual debe ser muy eficaz en su logística. Tenemos que empezar a trabajar muy fuerte en la eficiencia en la logística. Hoy no hay construcciones para la bandera argentina y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar para lograr el desarrollo. Hace por lo menos cinco años que no hacemos inversiones en embarcaciones para la hidrovía. Nuestro mercado natural debería ser la Vía Navegable Troncal y no lo está siendo así actualmente".

UNA DIMENSIÓN DISTINTA

A su turno, Filippello aseguró que "los puertos en el pasado parecían ser simplemente un sitio de entrada y salida, pero ahora han tomado una dimensión distinta, integrándose a la logística y teniendo un rol fundamental en la dinamización de la economía de los países. Tenemos que ser una oportunidad para el ingreso de divisas para el desarrollo del país y para conectarnos con el exterior".

Sobre el potencial productivo y logístico del corredor norte, la directiva explicó que en la zona se encuentran parques logísticos, depósitos fiscales y nacionales, así como cámaras frigoríficas. Se sitúan empresas de transporte instaladas en la zona, parques industriales con uniones industriales muy activas. También habló de las universidades y terciarios como apoyo al desarrollo potencial de la región.

"El corredor norte tiene una posibilidad de conectar regionalmente con el interior del país a través de barcazas con todo lo que es la Vía Navegable Troncal. Además, poseemos las principales rutas de acceso, la 9, la 6. que nos conectan con todo el país. También llegan muchas vías de ferrocarril que es sumamente importante para el desarrollo logístico" expresó

Filippello agregó que en Campana hay varias terminales portuarias que pueden atender cualquier tipo de carga y que pueden conectar con los sectores productivos de Argentina.

"Me pregunto, por ejemplo, por qué los trasbordos se hacen en Montevideo si también podríamos hacerlos acá. Campana tiene la posibilidad de recibir buques oceánicos. Siempre se presentó este corredor como de trasbordo" afirmó CEO de Euroamérica

Euroamérica es una opción para operar con contenedores.

La directiva recalcó asimismo que "la mayoría de los productos que ingresan por nuestro corredor no se quedan en Buenos Aires, entonces es necesario interactuar con nodos que se están desarrollando en el interior del país, acercar el puerto a las áreas productivas. No puede ser que no aprovechemos la Vía Navegable Troncal al máximo de sus capacidades. Es importante generar vías alternativas de transporte de mercadería. Lograr una logística integrada y más eficiente", aseveró Filippello.

Para potenciar la zona, la CEO de Euroamérica propuso la sanción de una ley de transporte multimodal, y otra de marina mercante. También avanzar en la digitalización con una visión integral de participación entre el sector público y privado, cuidando la seguridad.

"Preciamos acuerdos de cooperación que piensen en los recursos humanos, porque sin la gente esto no es posible. Para eso es importante generar acuerdos de cooperación con universidades, pero también poner el foco en la responsabilidad empresarial", agregó la directiva.

De panel también participó Oscar Correas de la firma Probyp.