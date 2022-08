El BID apoya el dragado del río Paraguay

Durante su visita a Asunción del Paraguay, Gema Sacristán, directora de Negocio de BID Invest, banco del sector privado del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se refirió al interés del órgano multilateral en participar de proyectos sostenibles emblemáticos de Paraguay. Los créditos que otorgó ascienden a más de u$s1.000 millones, al tiempo que varias iniciativas están cerca de ejecutarse.

En declaraciones a Última Hora, la directiva destacó la importancia de llevar a cabo alianzas público privada en el país. Y como ejemplo, expuso la Asociación Público Privada (APP) propuesta para el dragado de la vía navegable del río Paraguay, de una inversión total de u$s 110 millones, que tiene como promotor a la empresa Jan De Nul.

"BID Invest, como regla general, financia hasta el 40% del valor total de los proyectos y busca otros inversionistas para unir esfuerzos y llegar al 100% del valor del proyecto", aseguró Gema Sacristán.

La ejecutiva resaltó: "Hay ciertos sectores o servicios que no son viables para el sector privado y que tiene que estar en cierta forma subsidiada, con lo cual se está mirando en toda la región miles de oportunidades de alianzas. Nosotros estamos allí bastante bien posicionados, todavía no está mandatada la operación, pero es un proyecto que nos encantaría hacer porque tiene muchas implicaciones también con sequías y cambio climático. Para mí hay proyectos país donde el BID debe estar como en el banco más grande de la región. Por ejemplo, la primera APP de Paraguay, no cualquiera toma ese riesgo o lo entiende y ahora la navegabilidad del río es algo novedoso, es lógico que estemos".

Las APP son modalidades de participación de la inversión privada en la cual se incorpora experiencia, conocimientos, equipos, tecnología y se distribuyen riesgos y recursos, preferentemente privados, con el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública.

BAJANTE HISTÓRICA

El interés del BID es más que justificado. Los niveles del río Paraguay presentan un importante descenso en Asunción debido a la falta de lluvias en las cuencas altas y zona del Pantanal.

Luis Jara, jefe de Hidrología de la Administración Nacional de Navegación y Puertos del Paraguay (ANNP), expresó recientemente su preocupación por que nuevamente el río Paraguay presenta un alarmante descenso de sus niveles.

En ese sentido, precisó que el río Paraguay, en Asunción, está con el nivel actual de 0,79 metros, cuando bajo condiciones normales tendría que estar arriba de los 4 metros.

"Lo que pasa es que el río Paraguay desde hace años está sufriendo una bajante terrible y no se está pudiendo recuperar. Este año, para tener un ejemplo, en Asunción solamente se pasó el nivel de 2 metros alrededor de diez días en todo el año", mencionó Jara.

La funcionaria resaltó que "los ríos afectan a tres partes fundamentales de la economía del país, las cuales consisten en la hidroeléctrica -por ende, a la cuestión de la producción energética-, en la navegación -cuyo impacto se refleja en la importación y exportación de productos- y en la provisión de agua potable -una amenaza que podría afectar a gran parte de la población paraguaya-. Para que estos tres ejes funcionen regularmente, se necesita por lo menos un metro de altura de río en todos los puntos".

La eficiencia logística pasa por un buen dragado

Los gobernadores piden que la AGP siga gestionando la Vía de Navegación Troncal

En estos momentos, la APP para el dragado del río Paraguay está siendo evaluado por el Gobierno y se esperan definiciones en los próximos meses. Mientras tanto desde el BID siguen con atención las definiciones que se vayan dando acerca de los términos del proceso licitatorio y cómo poder apoyar financieramente la concreción del proyecto.

Desde el 2016 el BID apoyó 14 proyectos a mediano y largo plazo por un monto de u$s 476 millones. También se desarrolló un negocio a corto plazo que favorece el comercio exterior y las cadenas de valor por un monto de u$s 572 millones. Algunos de los emprendimientos destacados para Paraguay son las rutas PY02 y PY07, que fue la primera APP del país, y que contó con la financiación del BID en dos tramos, por un total de más de u$s 200 millones. Esta fu además la primera vez que el BID encaró una innovadora estructura financiera al estructurar y comprar un bono emitido en Estados Unidos.