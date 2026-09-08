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Gran reconocimiento para SPI Astilleros. Recibió el Sello de Buen Diseño Argentino (SBD), la distinción que otorga la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación a los productos de la industria nacional que se destacan por su innovación, calidad de diseño, sustentabilidad y posicionamiento de mercado.

El diseño galardonado con este sello - SPI 2090DC - fue desarrollado en el astillero e integró trabajos de diseño, ingeniería y funcionalidad adaptados a las exigencias operativas y técnicas del sector naval. La obtención del SBD pone en valor el talento, el conocimiento y las capacidades técnicas y productivas del equipo profesional de la empresa.

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“Celebramos este logro como un nuevo hito para SPI Astilleros y como un motivo de orgullo para todo el equipo que hizo posible este proyecto, desde las etapas de concepción e ingeniería hasta la gestión de la postulación”, expresaron desde la empresa, al tiempo que destacaron que se trata de una muestra concreta “del conocimiento y la capacidad que nuestra organización pone en cada uno de sus desarrollos”.

Con más de dos décadas de trayectoria y más de 3.100 productos distinguidos, el Sello de Buen Diseño Argentino otorgado por la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación es uno de los máximos reconocimientos en materia de diseño industrial en Latinoamérica.

La incorporación del SPI 2090DC al catálogo oficial del SBD le otorgará visibilidad a nivel nacional e internacional, además de permitir su participación en rondas de negocios y exposiciones oficiales del sector.

Representantes del SPI Astilleros participarán de la ceremonia oficial de entrega de premios, donde se formalizará la entrega del galardón y el reconocimiento formal a las empresas galardonadas.