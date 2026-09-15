En esta noticia <b>Con reciprocidad</b>

Coordinada entre la Armada del Paraguay, el Comando de Institutos Navales de Enseñanza, la Prefectura General Naval del Paraguay y la Prefectura Naval Argentina, se lleva a cabo en la Escuela Náutica de la Armada Paraguaya una capacitación sobre legislación marítima, fluvial y portuaria argentina, destinada a profesionales de la marina mercante guaraní.

El objetivo es la preparación de profesionales paraguayos que buscan desempeñarse como prácticos en el tramo Asunción–Río de la Plata.

Ante tal situación, la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF) expresó en un comunicado su “profunda preocupación” y formuló un “severo cuestionamiento ante la participación de la Prefectura Naval Argentina”.

Desde FESIMAF consideraron indispensable determinar qué está haciendo la Autoridad Marítima argentina, por qué lo está haciendo, quién tomó la decisión y qué consecuencias tendrá sobre las incumbencias profesionales y las fuentes de trabajo de los trabajadores argentinos.

“No cuestionamos a los trabajadores paraguayos. Tampoco cuestionamos que la República del Paraguay capacite a sus profesionales, fortalezca su marina mercante y procure ampliar las posibilidades laborales de sus ciudadanos. Paraguay está defendiendo sus intereses y capacitando a sus trabajadores. Eso es exactamente lo que debe hacer una Nación.”, señalaron desde la organización gremial.

El cuestionamiento está dirigido a la Prefectura Naval Argentina y, eventualmente, a las autoridades políticas nacionales que hayan impartido instrucciones para avanzar en este sentido. Porque “resulta difícil comprender que una Fuerza de Seguridad Federal argentina pueda aportar conocimientos, estructura institucional y capacidades del Estado Nacional para facilitar la capacitación de trabajadores extranjeros que eventualmente podrían acceder a funciones profesionales actualmente desempeñadas por trabajadores argentinos. Y mucho más difícil resulta comprenderlo en momentos en que nuestra Marina Mercante, nuestras profesiones y nuestros puestos de trabajo se encuentran sometidos a un profundo proceso de desregulación, apertura y flexibilización”, destacaron.

A juicio de FESIMAF, una cosa es cooperación internacional para mejorar la seguridad de la navegación. Una cosa es coordinar búsqueda y rescate, prevención de accidentes, lucha contra la contaminación, combate contra el narcotráfico y los delitos transnacionales, inspecciones de seguridad o procedimientos comunes entre autoridades marítimas. Otra muy diferente es contribuir a formar profesionales extranjeros para que puedan acceder a actividades laborales en aguas argentinas.

Con reciprocidad

Tras aclarar que siempre defenderá la integración regional, desde FESIMAF resaltaron que la misma debe construirse desde la reciprocidad y el respeto de los intereses nacionales de ambos países. “No puede significar que un Estado capacite trabajadores de otro país para que posteriormente puedan competir con sus propios trabajadores. No puede significar debilitamiento de las profesiones nacionales. Y mucho menos puede convertirse en una herramienta para facilitar procesos de sustitución laboral”, señalaron ndesde la Federación.

Asimismo recalcaron que la Argntina “posee profesionales altamente capacitados, generaciones de experiencia navegando nuestros ríos y mares y un sistema de formación integrado, entre otras instituciones, por la Escuela Nacional de Náutica, la Escuela Nacional Fluvial y la Escuela Nacional de Pesca, además de los establecimientos de capacitación del personal embarcado vinculados con la propia Prefectura. Antes de generar herramientas para facilitar el desarrollo profesional extranjero en nuestras aguas, el Estado argentino debería preguntarse qué está haciendo para proteger, capacitar y generar trabajo para los hombres y mujeres de su propia marina mercante”.