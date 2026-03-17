La máxima de “nadie es profeta en su tierra” se derogó con la presentación de OptiRiver llevada a cabo en Bélgica. La misma fue realizada por el Práctico belga Kris De Decker, creador de esta plataforma digital similar al Google Maps o al Waze, pero para embarcaciones fluviales y marítimas. OptiRiver es un sistema que recopila datos de GPS en tiempo real con sensores de profundidad y condiciones hidrológicas para comunicar entre los usuarios situaciones como bancos de arena, nivel de profundidades, corrientes peligrosas y zonas en construcción. “El centro de control remoto de Vlaamse Waterweg fue el lugar perfecto para mostrar la plataforma OptiRiver. Solo el 2% de las vías fluviales globales están digitalizadas, tenemos un gran potencial por delante. La digitalización de la gestión fluvial avanza constantemente”, dijo a Transport & Cargo Kris De Decker. Durante su presentación, De Decker señaló que “las cartas fluviales actuales a menudo están desactualizadas, son estáticas y no pueden mantenerse al día con la naturaleza dinámica de las vías fluviales. Esto puede conducir a una navegación ineficiente, un mayor consumo de combustible y mayores riesgos de accidentes. Es como tratar de circular por una ciudad usando un mapa de papel de hace 20 años. La tecnología de OptiRiver utiliza una red de datos de fuentes múltiples y datos en tiempo real para crear un mapa dinámico y en vivo de los ríos. El sistema proporciona a los operadores de embarcaciones profundidad en tiempo real y datos actuales y alertas de obstáculos y peligros. El usuario recibe notificaciones instantáneas sobre troncos sumergidos, bancos de arena y otros peligros. También posibilita el enrutamiento predictivo porque al estar impulsado por IA analiza el tráfico y las condiciones para sugerir la ruta óptima, ahorrando tiempo y dinero. “No solo estamos mapeando ríos; los estamos haciendo más inteligentes, más seguros y más sostenibles”, agregó el experto. Instalado el sistema a bordo, los buques en navegación realizan el sondaje de profundidades en tiempo real y lo comparten con las demás embarcaciones y así se obtiene al segundo un estado de situación y se aumentan las ganancias a través de tránsitos fluviales más rápidos y seguros. Asimismo, y con los datos cargados se pueden elaborar gráficos y promedios de profundidades en todos los tramos de la vía navegable.