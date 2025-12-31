En esta noticia <b>Requisito indispensable</b>

Con una gran convocatoria global y el auspicio de la Presidencia de la UE, se llevó a cabo en Hamburgo la Cumbre AIS 2025.

Una de las presentaciones más destacada fue la del práctico belga Kris De Decker creador de la plataforma OptiRiver, que ya está realizando pruebas de campo en Argentina.

De manera similar a lo que sucede con el Waze, donde los automovilistas comparten en tiempo real los incidentes que suceden en rutas y caminos, OptiRiver propone navegar de forma segura por canales y ríos.

“Las cartas fluviales actuales a menudo están desactualizadas, son estáticas y no pueden mantenerse al día con la naturaleza dinámica de las vías fluviales. Esto puede conducir a una navegación ineficiente, un mayor consumo de combustible y mayores riesgos de accidentes. Es como tratar de circular por una ciudad usando un mapa de papel de hace 20 años. La tecnología de OptiRiver utiliza una red de datos de fuentes múltiples y datos en tiempo real para crear un mapa dinámico y en vivo de los ríos”, señaló De Decker.

El sistema proporciona a los operadores de embarcaciones profundidad en tiempo real y datos actuales y alertas de obstáculos y peligros. El usuario recibe notificaciones instantáneas sobre troncos sumergidos, bancos de arena y otros peligros. También posibilita el enrutamiento predictivo porque al estar impulsado por IA analiza el tráfico y las condiciones para sugerir la ruta óptima, ahorrando tiempo y dinero.

Plataforma OptiRiver

“No solo estamos mapeando ríos; los estamos haciendo más inteligentes, más seguros y más sostenibles”, agregó el experto.

Con el apoyo de Flanders Investment & Trade, la plataforma OptiRiver fue presentada como “un cambio radical porque utiliza AIS, datos de ecosonda y Algoritmos de Sentido Común (CSA) para crear cartas batimétricas en tiempo real para viajes más seguros y eficientes”.

“Entre los aspectos destacados se encuentran nuestro proceso para agregar datos de buques en estimaciones precisas de profundidad, aprovechar la tecnología satelital de la NASA para cartografía global y enfoques innovadores basados en entropía para ríos con pocos datos.”, manifestó De Decker.

La Regla 19 del Capítulo V del Convenio SOLAS establece el equipo de navegación que deben llevar los buques a bordo. Entre ellos figura el sistema de identificación automática (AIS) capaz de proporcionar información sobre el barco a otros barcos y a las autoridades costeras de forma inmediata.

El reglamento exige que el AIS se instale en todos los buques de 300 toneladas brutas o más y comprometidos en viajes internacionales, los buques de carga de 500 toneladas brutas o más y no comprometidos en viajes internacionales y todos los buques de pasajeros, independientemente de su tamaño.

Los buques equipados con AIS deberán mantenerlo en funcionamiento en todo momento, excepto cuando los acuerdos internacionales, las reglas o las normas prevean la protección de la información de navegación.

El reglamento exige que el AIS se capaz de:

Proporcionar información, incluidos los datos identificación, el tipo, la posición, el rumbo, la velocidad, el estado de navegación y otra información relacionada con la seguridad del barco, de forma automática a las estaciones costeras debidamente equipadas, otros barcos y a las aeronaves.

Recibir automáticamente dicha información de los buques equipados de forma similar; Monitorear y rastrear barcos.

Intercambiar datos con instalaciones en tierra.