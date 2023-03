Anticipan un plan de lucha por Puerto Buenos Aires

Si la promesa efectuada por los ministros de Transporte y Trabajo no se cumple, se avizora un frente de tormenta en Puerto Buenos Aires. Esto es así porque se agota la paciencia de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (FeMPINRA) donde ya se avanza en un eventual plan de lucha.

La Federación presentó desde el inicio del actual gobierno, en 2019, un reclamo puntual para derogar el decreto 870/18 que establece la existencia operativa de una única terminal en el Puerto de Buenos Aires.

Ante la falta de respuesta, en abril de 2022 los trabajadores llevaron adelante una medida de fuerza que incluyó una movilización a la sede de la Cancillería en reclamo a la anulación de la norma.

Con posterioridad y tras arduas negociaciones se alcanzó, en julio del mismo año, la firma de un acta acuerdo donde las autoridades nacionales básicamente se comprometían, en un plazo de 120 días, a modificar el decreto para resguardar la capacidad operativa del puerto y las fuentes de trabajo.

"Tras esta contundente medida de fuerza, el ministerio de Trabajo y Seguridad Social dictó la conciliación obligatoria, con sus respectivas prórrogas sin que en dicho plazo se lograra avanzar un ápice en la resolución del problema de fondo. De esta manera el Estado Nacional incumplió con el compromiso asumido ante la conducción de la FeMPINRA de modificar, tal cual lo acordado, el Decreto 870/18", señaló la Federación en un comunicado.

El 4 de noviembre de 2022 la organización llamó a una nueva medida de fuerza de alcance nacional, esta vez para exigir que se conforme una mesa de trabajo y ejecución política que abarque los ejes centrales que atañen a la navegación interior, el desarrollo de la industria naval y la ley de marina mercante nacional e Impuesto a las Ganancias.

Una vez más, el gobierno se comprometió de manera perentoria a dar respuestas al reclamo. Las autoridades sostuvieron que sería derogado el decreto 870/18. En ese marco, se volvió a dictar la conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo. "Sin embargo, las respuestas positivas no llegaron, los acuerdos no se respetaron y se ejerce una notoria discrepancia entre lo que se dice y lo que se hace", resaltaron desde la FeMPINRA.

El acta de fecha 28 de noviembre de 2022, fue rubricada por el actual ministro de Transporte, Diego Giuliano, y la Ministra de Trabajo Raquel Kelly Olmos, quienes presentaron como garantes de la situación.

"Sabemos muy bien que no es un problema de palabras ni de documentos firmados. Es un problema de compromiso político para con la voluntad popular. En enero del 2023 se reunió en nuestro país la cumbre de la CELAC. Creemos firmemente en la integración latinoamericana, pero esta no podrá alcanzarse si sostenemos la matriz asimétrica que promueve una integración vertical y dispar en términos de relación política y comercial. En este escenario no se puede impedir que retomemos medidas de fuerza a raíz del lamentable incumplimiento de las autoridades", señalaron desde la Federación que lidera Juan Carlos Schmid.