La fruta ideal para el verano que está repleta de líquido, es antioxidante y ayuda a eliminar el colesterol malo Fuente: Shutterstock

El durazno es una de las frutas más buscadas del verano. Su pulpa jugosa aporta hidratación natural y una combinación de vitaminas y antioxidantes que ayudan al organismo.

Además es una opción fresca para quienes buscan cuidar su peso y sumar nutrientes sin excesos de azúcar.

Beneficios del durazno para la salud

El durazno es conocido por su capacidad para disminuir el colesterol malo. Este efecto favorece la salud cardiovascular y puede ayudar a prevenir patologías degenerativas con el paso del tiempo.

Su contenido de antioxidantes protege las células del daño oxidativo. Esto contribuye a una piel más luminosa y a un sistema inmune fortalecido. También mantiene saludables las membranas mucosas y la elasticidad cutánea debido a sus ácidos grasos poliinsaturados.

Las mejores propiedades del durazno

El durazno aporta vitamina A, vitaminas del complejo B y vitamina C. Estas vitaminas desempeñan funciones clave para el organismo. Apoyan la visión, la energía, la producción de glóbulos rojos y la defensa del sistema inmune. En conjunto hacen de esta fruta una aliada natural para el bienestar.

Otro beneficio es su efecto sobre la digestión. Ayuda a mantener la salud intestinal y combate el estreñimiento. Esto lo hace ideal para quienes requieren fibra y alimentos fáciles de procesar.

Para quienes practican ejercicio puede ayudar a reducir calambres y la fatiga muscular. Sus minerales y antioxidantes colaboran en la recuperación física tras el esfuerzo.

Además, es una opción recomendada para personas en dieta ya que contiene baja cantidad de azúcar. Incluso puede ser incorporado por personas con diabetes siempre con aprobación médica.

Cómo incorporar el durazno en la alimentación diaria

Sumar durazno a la dieta es fácil y versátil. Puede consumirse fresco, en ensaladas frutales o acompañado con yogur natural. También es una excelente base para postres livianos y preparaciones frías para el verano.

En tanto, se puede consumir de las siguientes maneras:

En rodajas con yogur y frutos secos

En ensaladas con hojas verdes y queso suave

En smoothies combinados con otras frutas

Como topping de avena o granola

En compotas o mermeladas caseras con poca azúcar

Cómo elegir un buen durazno

Para aprovechar todas sus cualidades conviene elegir ejemplares sin magulladuras y suaves al tacto. Si están demasiado blandos significa que ya pasaron el punto óptimo.

En ese caso pueden usarse para hacer mermelada casera con un sabor intenso. Su recolección suele realizarse a mano debido a su piel fina y pulpa delicada.

Con su sabor dulce y su valor nutricional el durazno se mantiene como una de las mejores frutas del verano ya que es hidratante, antioxidante y beneficioso para la salud cardiovascular y digestiva.