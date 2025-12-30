Especialistas en nutrición sugieren incorporar alimentos saludables a la dieta diaria. De esta forma, no solo se pueden incluir todos los nutrientes necesarios, también es posible prevenir algunas enfermedades graves.

Según indica la Mayo Clinic, los cereales integrales son una buena opción para sumar a una alimentación nutritiva. Estos aportan fibra, vitaminas, minerales y otros nutrientes, además que ayudan a disminuir el riesgo de diabetes, enfermedades cardíacas u otras afecciones.

Uno de los cereales que más se destaca es la avena, uno de los más consumidos a través de la historia. Su presencia fundamental en la dieta de numerosas sociedades y civilizaciones se debe a sus particulares propiedades nutricionales y energéticas.

Adiós pescado: este alimento es rico en omega-3, ayuda a prevenir la diabetes y combate el cáncer (foto: archivo).

Qué es la avena y sus beneficios para la salud

Proveniente de la planta Avena sativa, este cereal es valorado por ser una fuente rica en nutrientes como fibra, vitaminas del grupo B, minerales (como hierro, manganeso y zinc) y una gran cantidad de proteínas.

Puede consumirse de diversas formas, como en copos, harina o salvado, y es un componente habitual en una variedad de productos alimenticios , como galletas, panes, cereales para el desayuno y barras de granola, además de poder consumirse cocida.

La avena no solo es valorada en la alimentación humana, sino que también es un alimento crucial en la dieta de diversos animales.

Beneficios nutricionales de la avena

En 1997, la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos (FDA) indicó que consumir tres gramos de avena a diario puede disminuir el colesterol sérico, el colesterol LDL y podría reducir los compuestos que son agentes causantes de cáncer de colon. Esto se debe a que es una fuente de omega-3.

Suministra vitamina B6, vitamina E y B5, además de minerales como el hierro, selenio, manganeso y cobre, y aminoácidos vitales.

Su aporte de fibra soluble es beneficioso para individuos con diabetes, ya que facilita la digestión del almidón y estabiliza los niveles de azúcar, especialmente post ingesta. Contribuye a una digestión saludable y previene el estreñimiento.

Gracias a sus carbohidratos complejos,incrementa la sensación de saciedad, siendo una aliada endietas equilibradas. Además, la fibra insoluble reduce los ácidos biliares, minimizando su toxicidad.