Cuando se trata de mantener hábitos saludables, las frutas y verduras están en primera fila, pues tienen un impacto directo en nuestra salud. Y es que estos alimentos no solo aportan vitaminas y minerales esenciales, sino que también contribuyen a la prevención de enfermedades y al bienestar general.
Para lograr una dieta equilibrada, se aconseja consumir al menos cinco porciones de frutas y verduras al día. Estas pueden ser frescas, congeladas, enlatadas o secas. Si bien existen miles de tipos, colores y sabores, hay una fruta en concreto que no solo es poderosa para la salud, sino que también puede ayudarte a perder peso y combatir enfermedades de tipo cáncer.
Cuál es la fruta dulce y barata que puede ayudarte a bajar de peso
En esta oportunidad, nos referimos al mango, una fruta tropical, redonda y de aspecto entre rojizo y anaranjado. Se cultiva principalmente en áreas tropicales: hacia el sur y sudeste de Asia y al este de África, Brasil y Centroamérica. Para muchas personas, el mango es un "gran tesoro“, pues esconde una infinidad de beneficios y nutrientes.
El consumo diario de mango puede contribuir a la prevención del cáncer de mama, leucemia, próstata y colon. Además, combate la sequedad ocular y favorece la absorción de hierro, así como la formación de glóbulos rojos, colágeno, dientes y huesos.
Gracias a su alto contenido en vitaminas A y C, el mango brinda beneficios para la piel, la visión, el cabello, las mucosas, los huesos y el sistema inmunológico.
¿Cuáles son las propiedades del mango?
El mango resalta por el conjunto de nutrientes y sustancias antioxidantes que se hallan en su composición. Estas son:
1. Fuente de vitaminas A y C
Una sola pieza de 200 g aporta la cantidad diaria recomendada de vitamina C (unos 60 mg) y el 60% de la vitamina A, en forma de betacaroteno.
2. Rica en vitamina E
A pesar de que la vitamina E, conocida por ser uno de los antioxidantes más efectivos y beneficiosos para el corazón, generalmente se encuentra en mayor cantidad en alimentos grasos, el mango presenta una sorprendente concentración de esta vitamina.
Una porción de 200 g de mango proporciona 2,3 g de vitamina E, lo que equivale al 23% de la cantidad diaria recomendada.
3. Aporta magnesio y potasio
En cuanto a su contenido mineral, destacan las proporciones de magnesio y potasio. Un mango proporciona el 10% de las necesidades diarias.
4. Contiene ácidos depurativos
El mango también aporta otras sustancias con efectos beneficiosos sobre la salud. Los ácidos tartárico y málico ayudan a contrarrestar el efecto de los residuos metabólicos de naturaleza ácida.
Otros beneficios que aporta el mango
- Protege la piel, los ojos, las mucosas y el corazón
- Mantiene los huesos y músculos en forma (previene la osteoporosis)
- Favorece la asimilación de nutrientes
- Estimula las defensas
- Evita el estreñimiento y baja el colesterol malo
- Fortalece el corazón
- Detiene las hemorragias
- Trata la anemia y las menstruaciones abundantes
- Ayuda a perder peso