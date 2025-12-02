No es naranja: la fruta dulce y barata que ayuda a bajar de peso, evita el estreñimiento y reduce el colesterol.

Cuando se trata de mantener hábitos saludables, las frutas y verduras están en primera fila, pues tienen un impacto directo en nuestra salud. Y es que estos alimentos no solo aportan vitaminas y minerales esenciales, sino que también contribuyen a la prevención de enfermedades y al bienestar general.

Para lograr una dieta equilibrada, se aconseja consumir al menos cinco porciones de frutas y verduras al día. Estas pueden ser frescas, congeladas, enlatadas o secas. Si bien existen miles de tipos, colores y sabores, hay una fruta en concreto que no solo es poderosa para la salud, sino que también puede ayudarte a perder peso y combatir enfermedades de tipo cáncer .

Cuál es la fruta dulce y barata que puede ayudarte a bajar de peso

En esta oportunidad, nos referimos al mango, una fruta tropical , redonda y de aspecto entre rojizo y anaranjado . Se cultiva principalmente en áreas tropicales: hacia el sur y sudeste de Asia y al este de África, Brasil y Centroamérica. Para muchas personas, el mango es un " gran tesoro “, pues esconde una infinidad de beneficios y nutrientes .

Esta fruta ofrece múltiples beneficios para la salud, pues ayuda a prevenir algunas enfermedades, tales como el cáncer de seno, de próstata y de colón. (Imagen: archivo)

El consumo diario de mango puede contribuir a la prevención del cáncer de mama, leucemia, próstata y colon . Además, combate la sequedad ocular y favorece la absorción de hierro, así como la formación de glóbulos rojos, colágeno, dientes y huesos.

Gracias a su alto contenido en vitaminas A y C, el mango brinda beneficios para la piel, la visión, el cabello, las mucosas, los huesos y el sistema inmunológico.

¿Cuáles son las propiedades del mango?

El mango resalta por el conjunto de nutrientes y sustancias antioxidantes que se hallan en su composición. Estas son:

1. Fuente de vitaminas A y C

Una sola pieza de 200 g aporta la cantidad diaria recomendada de vitamina C (unos 60 mg) y el 60% de la vitamina A, en forma de betacaroteno.

2. Rica en vitamina E

A pesar de que la vitamina E, conocida por ser uno de los antioxidantes más efectivos y beneficiosos para el corazón, generalmente se encuentra en mayor cantidad en alimentos grasos, el mango presenta una sorprendente concentración de esta vitamina.

Una porción de 200 g de mango proporciona 2,3 g de vitamina E, lo que equivale al 23% de la cantidad diaria recomendada.

3. Aporta magnesio y potasio

En cuanto a su contenido mineral, destacan las proporciones de magnesio y potasio. Un mango proporciona el 10% de las necesidades diarias.

4. Contiene ácidos depurativos

El mango también aporta otras sustancias con efectos beneficiosos sobre la salud. Los ácidos tartárico y málico ayudan a contrarrestar el efecto de los residuos metabólicos de naturaleza ácida.

Otros beneficios que aporta el mango