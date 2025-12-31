¿Fin del mito de la banana? Los 5 alimentos que tienen más potasio que la popular fruta.

La banana suele ser considerada como un alimento saludable. Entre sus diferentes aportes nutricionales se encuentran las vitaminas A, C, B1, B2, B6, B9 (ácido fólico) y E. También son fuente de magnesio, hierro, selenio, zinc, calcio y potasio.

Este mineral es esencial para el organismo. Principalmente, ayuda a regular el funcionamiento correcto del riñón y el corazón , además de la transmisión nerviosa y la contracción muscular .

A pesar de lo que se piensa, hay alimentos que superan el potasio de una banana. Muchos de ellos son comunes en nuestra dieta diaria.

Sin embargo, a pesar de la creencia popular, existen otros alimentos que tienen más potasio que una banana . Gracias a ello, los expertos en nutrición pueden crear variaciones en planes de alimentación, de manera que este fruto tropical no sea la única fuente de este mineral.

Soja, el superalimento que transforma tu dieta

Esta leguminosa aporta 1800 mg de potasio por cada 100 g. Este alimento es una fuente vital de proteínas vegetales y una alternativa saludable a las carnes rojas con alto contenido graso.

A pesar de que en algún momento hubo preocupaciones sobre una posible relación con el cáncer, estudios recientes han desmentido cualquier asociación y han aclarado que no interfiere con la absorción de medicamentos para trastornos tiroideos.

Palta: el alimento saludable del momento

Con sus 485 mg de potasio por cada 100 g, supera a la banana en este nutriente esencial. Es rica en ácido oleico, similar al aceite de oliva y aporta fibra y minerales valiosos.

Una sola palta contiene 250 calorías, lo que exige moderación, especialmente en estilos de vida sedentarios.

Salmón: beneficios del omega-3 y nutrientes esenciales

Conocido por su alto contenido de omega-3, este pescado contiene 340 mg de potasio por cada 100 g. Además, cuenta con una gran cantidad de beneficios, como la prevención de la hipertensión y la reducción de la respuesta inflamatoria, manteniendo un sistema inmune y células saludables.

Los nutricionistas suelen recomendar que se la consuma hervida, ya que libera el almidón y conserva muchas de las propiedades nutricionales positivas.