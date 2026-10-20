La hipertensión arterial obliga a millones de personas a mantener tratamientos diarios para evitar problemas cardiovasculares. Estas terapias reducen la presión de las arterias, pero rara vez impactan en el gasto calórico directo. Por eso, este nuevo hallazgo de un beneficio adicional en estos medicamentos reabre el potencial de tratamientos ya conocidos.

Un equipo de científicos identificó una acción positiva del fármaco losartán sobre la quema de energía. La investigación la impulsan expertos de la Universidad Rockefeller en colaboración con el Memorial Sloan Kettering Cancer Center y el avance fue publicado en la revista Nature tras analizar miles de registros médicos.

El nuevo descubrimiento sobre el medicamento para tratar la hipertensión

El estudio analizó imágenes médicas de más de 100.000 pacientes con el apoyo de algoritmos de aprendizaje automático. Así, los médicos comprobaron que los pacientes recetados con losartán mostraban mayor presencia de grasa parda activa. Este tejido especializado genera calor al disipar energía mediante el consumo directo de glucosa y lípidos.

Por esta razón, la sustancia logra reactivar el metabolismo celular sin alterar de forma drástica el peso corporal. Sin embargo, la investigación advierte que la activación responde a mecanismos moleculares específicos. Así, las pruebas en laboratorio evidenciaron un incremento sustancial en el gasto calórico de los modelos evaluados.

Además, los análisis revelaron mejoras paralelas en los niveles de glucosa en sangre y en los marcadores de inflamación. Los pacientes con grasa parda activa presentaron también menor incidencia de afecciones cardiovasculares e incluso psiquiátricas . De esta manera, el fármaco abre una ventana clave para diseñar terapias metabólicas más completas.

Un nuevo estudio señala los beneficios del losartan en la salud. Shisanupong Khankaew

Los beneficios de este nuevo descubrimiento

El avance se apoya en análisis de datos clínicos masivos mediante modelos de inteligencia artificial. Investigaciones previas buscaban formas de activar el tejido graso metabólicamente activo para consumir calorías. De este modo, los científicos confirmaron que este medicamento común estimula la grasa parda del organismo y trae los siguientes beneficios:

Activación de grasa saludable: estimula el tejido graso pardo encargado de quemar calorías en el organismo.

Mejora del perfil metabólico: favorece un mejor control glucémico y disminuye los marcadores inflamatorios.

Impacto integral en la salud: asocia la actividad de la grasa parda con menor tasa de trastornos cardiovasculares y metabólicos.

Desarrollo de nuevas terapias: al tratarse de un medicamento ya aprobado para la presión arterial, servirá como base para crear compuestos orientados al metabolismo sin alterar la tensión.

La investigación la impulsan expertos de la Universidad Rockefeller en colaboración con el Memorial Sloan Kettering Cancer Center y el avance fue publicado en la revista Nature tras analizar miles de registros médicos. El informe completo acá.