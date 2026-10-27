El Ministerio de Salud de Mendoza intervino el Hospital Privado de la capital local tras detectar un brote de meningitis posquirúrgica. La situación encendió las alarmas sanitarias en la provincia debido a la gravedad de los cuadros presentados que llevaron a cuatro personas a enfrentarse a esta grave patología tras ser operados .

El avance de la infección bacteriana provocó un desenlace fatal en la mitad de los pacientes que fallecieron a causa de las complicaciones derivadas de la inflamación de las meninges en pocas horas. Los otros dos mendocinos permanecen internados bajo estricto monitoreo médico en unidades de terapia intensiva. También se ordenó un seguimiento a quienes pasaron por otras cirugías en el centro.

La posibilidad de un contagio masivo de meningitis y las consecuencias del caso

Las autoridades sanitarias descartaron la posibilidad de una epidemia local o de un brote generalizado en la población de la provincia y mucho menos que se pueda expandir a nivel nacional a pesar de que ya hubo dos muertes.

Los análisis bacteriológicos confirmaron que los contagios no se producen de persona a persona en ámbitos comunitarios cotidianos. Además, el origen del brote se limita de forma exclusiva al contacto institucional con insumos o ambientes médicos específicos. Por este motivo, el riesgo de propagación fuera del grupo de pacientes quirúrgicos es casi nulo.

De esta forma, las autoridades emitieron la alerta por el nuevo brote de meningitis y explicaron que pese a que ya hay 2 muertos, no hay posibilidades de una epidemia.

La institución médica recibió una orden de clausura preventiva en su sector de quirófanos mientras se realizan las peritajes correspondientes.

El hospital donde se dio el caso Redes sociales

Una investigación en curso sobre el origen del brote

Los científicos analizan las muestras de laboratorio para establecer con exactitud los factores que originaron las 2 muertes y las internaciones. Los primeros estudios detectaron la presencia de una bacteria intrahospitalaria y alejaron la hipótesis de un virus de transmisión aérea comunitaria.

El equipo de fiscalización sanitaria también inspeccionará el sistema de esterilización, los lotes de anestesia y los materiales utilizados en las salas de operaciones para determinar el foco exacto de la contaminación.

La información disponible corresponde a las evaluaciones preliminares emitidas por los organismos oficiales de salud de la provincia de Mendoza. Los profesionales analizan si los fallecimientos se produjeron por fallas en la asepsia de los materiales o por contaminación de medicamentos específicos.

La meningitis es una grave enfermedad cerebral. (Foto: El Debate).

Una enfermedad con graves consecuencias y fácil de detectar

Es fundamental entender que esta enfermedad tiene síntomas muy visibles que permiten iniciar el tratamiento de soporte de manera inmediata. El personal médico solicita evaluar la aparición de signos físicos sospechosos en los individuos operados recientemente como las siguientes :

Fiebre alta de inicio repentino.

Dolor de cabeza intenso y persistente.

Rigidez en la zona de la nuca.

Náuseas acompañadas de vómitos reiterados.

Por otro lado, la evolución de la patología genera secuelas biológicas en el organismo de los afectados. Los daños varían según la velocidad de la intervención médica y el estado previo del paciente con estos cuadros típicos: