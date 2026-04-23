Vacunar volvió a ser distinguida con el Premio MEdA - Mejores Empresas de Argentina, un reconocimiento que destaca a compañías privadas por la solidez de su gestión, la calidad de sus procesos y su visión estratégica de largo plazo. La firma obtuvo la distinción por tercer año consecutivo. El galardón fue entregado el 16 de abril en el Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires, durante una ceremonia que reunió a referentes del ecosistema empresarial argentino y a las 23 organizaciones seleccionadas en la cuarta edición del programa. A diferencia de otros reconocimientos corporativos, MEdA evalúa de manera integral a las compañías participantes mediante estándares internacionales. El proceso contempla cinco grandes impulsores de valor: estrategia, cultura organizacional, capacidades operativas, innovación y resultados sostenibles. Además de la distinción, las empresas que completan el proceso reciben un reporte profesional con diagnóstico y recomendaciones orientadas a fortalecer su gestión. En la edición 2025/2026 se postularon más de 105 empresas y solo 23 resultaron reconocidas, un dato que refleja el carácter selectivo del programa. Desde la organización destacaron que Vacunar volvió a sobresalir por su excelencia operativa, consistencia en la gestión y compromiso con la mejora continua. La compañía, especializada en servicios de salud, acumuló así su tercer reconocimiento consecutivo en el certamen, un desempeño que refleja una estrategia enfocada en la calidad, la profesionalización de procesos y el trabajo coordinado entre sus distintas áreas. La presidenta de la firma, Romina Gigliotti, señaló que “el reconocimiento es el resultado del compromiso diario de los equipos y del liderazgo de quienes conducen la compañía, así como del trabajo transversal realizado durante el proceso de postulación”. También remarcó la tarea de los equipos que participaron en la recopilación, sistematización y presentación de la información evaluada por el jurado. En representación de Vacunar asistieron a la ceremonia Enzo Ferraro, director financiero, y Laura López, gerente de Planeamiento, quienes recibieron el premio en nombre de la organización. Con 33 años de trayectoria, Vacunar desarrolló una oferta de servicios que incluye vacunación, laboratorio de análisis clínicos, atención médica, centros especializados en genética y droguería. A través de Droguería Vacunar distribuye dispositivos médicos, fórmulas nutricionales, vacunas e inmunoglobulinas en todo el país, con productos provistos por laboratorios de reconocida trayectoria. En 2020, junto con la Fundación Vacunar, amplió su actividad hacia la investigación clínica mediante la colaboración con distintas instituciones en el desarrollo y estudio de medicamentos y vacunas. La fundación tiene como objetivo mejorar el acceso a las vacunas, especialmente en sectores vulnerables, a través de acciones asistenciales, campañas de concientización, capacitación e investigación. Para atender la demanda, la empresa cuenta con 19 centros de vacunación ubicados en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. También ofrece sin costo el servicio Vacunar en Casa, que permite la aplicación de vacunas a domicilio con mantenimiento de cadena de frío y protocolos de bioseguridad. El nuevo reconocimiento ratificó la apuesta de la compañía por fortalecer sus prácticas internas, sostener estándares de calidad y proyectar crecimiento en un contexto desafiante para el sector privado.