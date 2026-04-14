Enrique Rojas es uno de los psiquiatras y pensadores más influyentes del mundo hispanohablante en el ámbito de la salud mental, la felicidad y el sentido de vida. Catedrático de Psiquiatría, médico, escritor y divulgador, lleva décadas ayudando a comprender la mente humana con un enfoque riguroso, cercano y profundamente humanista. A lo largo de su trayectoria ha tratado a miles de pacientes, formado a generaciones de profesionales y publicado numerosos libros de referencia que se han convertido en auténticos clásicos del pensamiento contemporáneo. Con un estilo claro, elegante y profundamente reflexivo, Enrique Rojas ha sabido acercar la psiquiatría al gran público, hablando de temas complejos —como la depresión, la ansiedad, la frustración o el vacío existencial— de una forma comprensible, honesta y esperanzadora. Los Mentes Expertas de Enrique Rojas son espacios de reflexión profunda y serenidad, donde se invita al público a detenerse y mirar hacia dentro. A partir de su experiencia clínica y vital, aborda cuestiones esenciales de la vida moderna como: Sus conferencias no buscan soluciones rápidas ni frases vacías, sino claridad, profundidad y verdad. El público sale con una comprensión más madura de sí mismo y con herramientas emocionales para vivir con mayor equilibrio, conciencia y esperanza. ¡Te esperamos en Mentes Expertas!