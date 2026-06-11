Estudiantes avanzados de Ingeniería en Petróleo de distintas universidades argentinas participaron de la primera edición de Desafío Tecpetrol, una iniciativa que buscó acercar la formación académica a los desafíos reales de la industria energética. A través de una competencia basada en un simulador de negocios, los participantes asumieron el rol de equipos directivos de compañías de oil & gas y debieron tomar decisiones estratégicas en tiempo real.

La propuesta reunió a 23 estudiantes provenientes de seis universidades del país y se desarrolló en un contexto marcado por la creciente demanda de profesionales para acompañar la expansión de Vaca Muerta, el principal polo energético de la Argentina.

Durante la jornada, los participantes enfrentaron escenarios vinculados a distintas etapas de la cadena de valor de la industria. En equipos integrados por alumnos de diferentes instituciones, analizaron variables operativas, económicas y de gestión para definir estrategias empresariales dentro de un entorno competitivo.

“Vaca Muerta está generando oportunidades inéditas para las nuevas generaciones de profesionales que hoy buscan un lugar para crecer y desarrollarse. Por eso resulta fundamental acercarles esta realidad a estudiantes que pronto se sumarán a trabajar en nuestra industria”, afirmó Ricardo Ferreiro, presidente de Exploración y Producción de Tecpetrol, quien compartió la jornada con los estudiantes.

Participaron alumnos de Ingeniería en Petróleo de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). También formaron parte estudiantes de Ingeniería Química del ITBA .

La iniciativa buscó reproducir situaciones habituales del negocio energético y exponer a los participantes a la complejidad de la toma de decisiones dentro de una compañía del sector.

“Con Desafío Tecpetrol buscamos que los estudiantes conozcan de primera mano los desafíos operativos y de gestión que forman parte de los proyectos que hoy están transformando el futuro energético de Argentina”, sostuvo María Laura García, Chief Human Resources Officer de Tecpetrol.

Como cierre de la competencia, el equipo ganador obtuvo como premio una visita a Fortín de Piedra, el yacimiento de gas no convencional más importante del país, ubicado en Neuquén. Allí tendrán la oportunidad de conocer en campo los procesos, las tecnologías y los desafíos operativos de uno de los desarrollos energéticos más relevantes de la Argentina, que actualmente produce más del 15% del gas consumido a nivel nacional.

Los estudiantes destacaron tanto los aprendizajes técnicos como el desarrollo de habilidades interpersonales. “Es una experiencia enriquecedora, aprendí a trabajar en equipo, escuchar al otro y tomar decisiones en un tiempo muy corto, y también a ceder y a defender una postura. Esta experiencia me acercó a la industria, yo no tenía en cuenta temas económicos como lo relacionado al precio, y me doy cuenta que cuando salgo al mercado debería darle mucha más importancia”, señaló Joaquina López, estudiante de la UBA.

Además de la competencia, la propuesta promovió el intercambio entre jóvenes de distintas regiones del país. Los equipos fueron conformados por participantes de diferentes universidades con el objetivo de fomentar la colaboración, el aprendizaje mutuo y la construcción de redes entre futuros profesionales del sector energético.

Alex Mejía, estudiante de la Universidad Nacional de Cuyo, destacó que “lo más desafiante fue tener la posibilidad de interactuar con diferentes parámetros que cambian día a día en una empresa. Y también me permitió potenciar habilidades blandas como trabajo en equipo y pensamiento crítico”.

La experiencia se desarrolló en un escenario de fuerte demanda de recursos humanos especializados. Según datos difundidos por la compañía, durante 2025 se graduaron apenas 70 ingenieros en Petróleo en la Argentina, mientras el desarrollo de Vaca Muerta continúa impulsando inversiones, nuevos proyectos y oportunidades laborales en toda la cadena energética.

Desafío Tecpetrol forma parte de una estrategia más amplia orientada a contribuir a la formación de los profesionales que requerirá el crecimiento de la industria. En ese marco, la empresa impulsa programas como Gen Técnico Roberto Rocca, Becas Roberto Rocca, GenEra Neuquén, Tecpetrol Conecta y Futureá Tecpetrol, iniciativas enfocadas en la capacitación, la orientación vocacional, el desarrollo de habilidades y la vinculación de estudiantes y jóvenes profesionales con el mundo laboral.