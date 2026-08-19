Tamara Goldfarb recibió el premio a la Conceptualización de un Proyecto en Expo Real Estate 2026.jpg

“Para mí, la Argentina en sí misma es el mapa de las oportunidades”. Con esa definición, Tamara Goldfarb, desarrolladora inmobiliaria y creadora de Concepción, sintetizó su mirada sobre el momento que atraviesa el real estate local durante su participación en Expo Real Estate 2026, uno de los principales encuentros de negocios e inversiones del sector inmobiliario de la región que se realizó el 12 y 13 de agosto en el Hilton Hotel de Buenos Aires.

Expo Real Estate 2026, Tamara integró el panel El Mapa de las Oportunidades Emmanuel Fernandez

Goldfarb, distinguida durante el encuentro por la conceptualización de Concepción y participante del panel “El mapa de las oportunidades”, aseguró que por primera vez en muchos años comenzó a recibir consultas de inversores extranjeros interesados en analizar oportunidades en el país.

“Estamos geográficamente muy bien ubicados, fuera de muchos de los conflictos que hoy atraviesan otras regiones. Creo que, si seguimos en este camino, vamos a empezar a recibir inversiones extranjeras. Es algo que ya me está pasando y que no había vivido antes en mi trayectoria”, señaló.

“Antes nosotros, como argentinos, mirábamos al mundo para ver dónde nos refugiábamos. Hoy empezamos a ver al mundo mirando a la Argentina para decidir dónde invertir”, afirmó.

Real estate: costos de construcción y nuevas oportunidades

La desarrolladora reconoció que todavía persisten obstáculos importantes, como la falta de crédito y los tiempos de las gestiones municipales para la aprobación de planos. Pero frente a otro de los grandes desafíos de la industria —costos de construcción elevados que todavía no terminan de trasladarse al precio de venta del metro cuadrado— planteó una segunda discusión: cuánto valor puede generarse desde la conceptualización misma del producto.

“Hablando de oportunidades, creo que cuando el costo de construcción es tan alto y todavía no está validado en el precio del metro cuadrado, una parte de la respuesta está en entender a quién le estamos vendiendo nuestro producto y cómo lo conceptualizamos”, sostuvo.

Concepción y una nueva forma de pensar el producto inmobiliario

Esa lógica estuvo en el origen de Concepción Palermo, el desarrollo de más de 80.000 metros cuadrados con el que Goldfarb comenzó la marca hace casi diez años, en el encuentro entre Palermo Hollywood y Colegiales.

Antes de definir departamentos, superficies y amenities, el proyecto partió de una pregunta acerca de quién sería su futuro usuario. “Nos fijamos como objetivo al nómade digital y preparamos el edificio para eso, prepandemia”, recordó Goldfarb.

Concepción Palermo

Hoy, profesionales que trabajan a distancia, emprendedores, influencers y generadores de contenido conviven con residentes de distintas edades.

La conceptualización también llevó a convertir los espacios comunes en una parte central de la experiencia residencial. “Nosotros fabricamos algo distinto: departamentos con un Club o un Club con departamentos”, explicó.

El resultado fue Club Concepción, con 21 espacios comunes y una programación de actividades que busca transformar los amenities en lugares efectivamente vividos.

“En Concepción suceden cosas: hay actividades casi diariamente, como si fuese un club”, señaló Goldfarb, quien también destacó la importancia de generar espacios de encuentro frente a una tecnología que, después de acercar a las personas, también puede alejarlas.

Con ese proyecto, Concepción buscó desarrollar una propuesta que fuera más allá del metro cuadrado y pusiera en el centro las nuevas formas de habitar, una premisa que la marca mantiene en sus distintos desarrollos.

Concepción: gestionar el proyecto después de construir

Otra decisión diferencial llegó al finalizar la obra. En lugar de entregar las unidades y retirarse, Goldfarb y sus socios permanecieron involucrados en la gestión del edificio.

“Nos quedamos a gestionarlo para que se plasmara todo lo que habíamos proyectado. Eso nos dio una idea real de cómo funcionaba lo que habíamos pensado: en qué acertamos y en qué nos equivocamos”, explicó.

Tamara Goldfarb y uno de sus socios, Gabriel Lubelski (pantalón claro) en la entrega de Premios Expo Real Estate 2026 Emmanuel Fernandez

Esa experiencia se convirtió en información para los nuevos proyectos de la marca. La lógica no es replicar Concepción Palermo, sino volver a preguntarse en cada ubicación quién va a vivir allí y qué propuesta tiene sentido desarrollar.

Actualmente, Concepción avanza con un nuevo proyecto en Chacarita, de alrededor de 25.000 metros cuadrados, con residencias de dos a cinco ambientes y una propuesta urbana que vuelve a poner el foco en la relación entre la vivienda y los espacios compartidos.

En paralelo desarrolla Concepción Tigre, con 60 metros de frente sobre el Río Luján. Allí, el paisaje es el punto de partida: el río deja de ser solamente una vista para formar parte de la experiencia cotidiana. El proyecto contempla residencias de dos y tres ambientes y espacios comunes vinculados con el agua y el aire libre, bajo la idea de un refugio contemporáneo sobre el río, cerca de la Ciudad.

Para Goldfarb, detrás de los tres proyectos existe una misma convicción: no hay una fórmula única de producto inmobiliario. “De lo que estamos seguros es de que se viene otra manera de vivir”, afirmó.

En una industria que vuelve a discutir precios, costos, financiamiento y rentabilidad, su planteo incorpora otra variable: la oportunidad también puede estar en entender nuevos hábitos y construir valor más allá del metro cuadrado.