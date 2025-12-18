Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo (ART) del Grupo Provincia, confirmó un plan de capitalización por 180 mil millones de pesos que se ejecutará durante 2026.

Los fondos provendrán de aportes escalonados del Banco Provincia y Provincia Seguros, en una movida que busca consolidar el liderazgo de la compañía en un mercado que cubre a millones de trabajadores argentinos.

Una inyección de capital equivalente a dos meses de facturación

El monto anunciado representa aproximadamente dos meses de facturación de la aseguradora, según confirmó Fernando Zack, presidente de Provincia ART. “Esta inyección refleja la confianza en Provincia ART y en su rol social fundamental: garantizar prestaciones a más del 25% del total de trabajadores registrados en Argentina”, afirmó el ejecutivo.

La cifra cobra mayor relevancia si se considera que Provincia ART es actualmente la ART más grande del país por cantidad de trabajadores cubiertos, con más de 2,5 millones de afiliados del sector público y privado. Este número la posiciona muy por encima de sus competidores en un mercado donde operan alrededor de 25 aseguradoras de riesgos del trabajo.

¿Para qué se usarán los fondos?

La capitalización tiene tres ejes estratégicos definidos:

1. Expansión territorial: fortalecer la presencia nacional de Provincia ART y ampliar la red de atención para empresas y trabajadores en todo el país.

2. Solidez financiera: reforzar la estructura patrimonial de la compañía en un contexto macroeconómico desafiante y garantizar la sostenibilidad del modelo de ART.

3. Transformación digital: acelerar la incorporación de tecnología, especialmente inteligencia artificial, en los procesos operativos.

“Este respaldo nos permite acelerar un plan de expansión ambicioso”, señaló Zack, quien también destacó que la inversión apunta a “convertirnos en una compañía aún más eficiente, moderna y preparada para el futuro”.

Inteligencia artificial: el futuro de las ART

Uno de los aspectos más innovadores del plan es la apuesta por la inteligencia artificial. Provincia ART ya dio los primeros pasos en este sentido con el lanzamiento de un asistente virtual para productores que funciona a través de WhatsApp, diseñado para agilizar trámites habituales.

Para los próximos meses, la aseguradora tiene previsto implementar:

Plataforma omnicanal con IA para atención al cliente: integrará todos los puntos de contacto (empleadores y beneficiarios) con el objetivo de mejorar los tiempos de respuesta.

Modelo de IA para liquidación de sentencias: una herramienta que promete aportar precisión y dinamismo en uno de los procesos más complejos y críticos del sector, considerando que las demandas laborales y los juicios por accidentes de trabajo representan un desafío constante para las ART.

Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), el organismo regulador del sector, en Argentina se notifican anualmente más de 500.000 accidentes laborales, lo que subraya la importancia de contar con sistemas eficientes de gestión y liquidación.

El sistema de aseguradoras de riesgos del trabajo argentino cubre actualmente a aproximadamente 10 millones de trabajadores registrados. Si Provincia ART protege a 2,5 millones, efectivamente representa más del 25% del total del mercado, como afirmó Zack.

¿Por qué es importante esta capitalización del Grupo Provincia?

En un contexto económico donde la inflación y las tensiones financieras ponen presión sobre todas las industrias, la capitalización de Provincia ART envía una señal de confianza sobre la sostenibilidad del negocio de las ART en Argentina.

“Creemos que este enfoque es el único camino para la sostenibilidad de las aseguradoras de riesgos del trabajo”, concluyó Zack, marcando una visión a largo plazo que combina solidez financiera con innovación tecnológica.

Los aportes serán realizados en diferentes tramos durante todo 2026, lo que permitirá a la compañía gestionar el proceso de manera ordenada y alineada con sus objetivos estratégicos de expansión y modernización.