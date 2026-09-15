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“Para Siempre” parte de un encuentro casual entre dos personas que atraviesan momentos distintos de sus vidas. Lo inesperado se transforma en un vínculo íntimo y singular, donde el humor y la ternura ordenan el relato.

La imaginación y la realidad conviven y se ponen en duda. El texto avanza hacia una historia que discute los límites entre lo real y lo posible, sin abandonar nunca el tono liviano de la comedia.

También hay espacio para la reflexión. Habla del amor, las segundas oportunidades y lo pendiente. La propuesta invita a pensar en los vínculos, en lo que dejamos atrás y en lo que todavía falta decir.

La plaza funciona como espacio escénico y como motor de la historia. El encuentro casual es el eje central de la propuesta, sostenido por una puesta en escena cercana y sensible.

El elenco lo integran Martín Pezza, Emilia Wertheim, Nahuel Benítez, Emma Silva y Hernán Cornes. Construyen personajes entrañables en una comedia de 75 minutos. El resultado busca una experiencia emotiva, divertida y profundamente humana.

Los arreglos musicales son de Nahuel Benítez y la coreografía de Candela Solari Pozzo. Emma Silva está a cargo de la puesta en escena, junto a la asistencia de producción que comparte con Emilia Wertheim.

Fewe Andersen nació en 1985 en Buenos Aires y es actor, director, dramaturgo y docente. Creó y dirigió las compañías La Bicicleta y Teatras. Se formó en la carrera de Dirección Teatral y dicta clases.

A lo largo de su trayectoria trabajó en compañías independientes y en proyectos de distintas disciplinas, tanto en teatro como en audiovisual. Mantiene un fuerte vínculo con Espacio Lucena, donde dirigió y protagonizó varias obras.

Para Siempre integra el circuito teatral independiente y alternativo. Es un proyecto colectivo nacido del trabajo de un equipo de artistas y técnicos, donde cada área cumple un papel fundamental.

Actuación, dirección, producción, escenografía, música, comunicación y prensa funcionan como engranajes del mismo mecanismo. Esa lógica colaborativa sostiene la vida de la obra, según destaca la producción.

Las próximas funciones son los sábados 19 y 26 de septiembre, a las 21. También habrá funciones el 10 y el 17 de octubre, en ambos casos a las 19.

La sala es Espacio Lucena, en Ramón Castro 1871, Olivos. Las entradas cuestan 15.000 pesos y se reservan online. El espectáculo es presencial y está dirigido a un público adulto.

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