Mastellone Hnos. y Fatro Von Franken realizaron un ciclo de jornadas técnicas destinadas a productores y equipos de trabajo de tambo, con el foco puesto en el bienestar animal, el manejo sanitario y la eficiencia reproductiva. Bajo el concepto “Tambo 360°”, las actividades buscaron acercar herramientas prácticas para mejorar la gestión diaria de los establecimientos lecheros.

Las jornadas se desarrollaron durante las últimas dos semanas en Canals, Coronel Granada y San Miguel del Monte. En total, reunieron a más de 130 participantes de distintas cuencas lecheras.

El programa incluyó exposiciones de especialistas del sector primario. En el primer bloque, el V. MSc. Martín Pol presentó la disertación “Mastitis bajo control: tratamientos eficaces y uso responsable de antibióticos”, en la que abordó estrategias para mejorar la sanidad del rodeo y promover un uso responsable de los antimicrobianos.

Posteriormente, el V. DMPL MSc. Germán Domínguez expuso sobre “Manejo reproductivo en tambo: claves para mejorar la tasa de preñez”, donde analizó herramientas para incrementar la eficiencia reproductiva y contribuir a la sostenibilidad de los establecimientos.

Según informaron las compañías, la convocatoria reflejó un alto nivel de participación de productores y equipos técnicos, además de un fuerte interés por el intercambio de experiencias y la adopción de buenas prácticas vinculadas con el bienestar animal y la calidad de la producción.

Lucas Lázzaro, gerente de Desarrollo de Abastecimiento Lácteo de Mastellone Hnos., sostuvo que la iniciativa forma parte del programa de capacitación que la empresa desarrolla desde hace años en las principales cuencas lecheras.

“Esta apuesta por la formación en las cuencas lecheras forma parte del amplio programa de capacitaciones que la compañía impulsa de manera sostenida históricamente. Con el compromiso de acercar información relevante que pueda contribuir en la mejora de la producción primaria, los temas no fueron seleccionados de forma aleatoria, sino que surgieron de los relevamientos que hacemos cara a cara en tambos remitentes y la posterior detección de problemáticas más frecuentes”, afirmó.

Por su parte, Tomás Savio García, gerente de Unidad de Negocios Ganadería de Fatro Von Franken, destacó el valor estratégico de la formación continua.

“Estamos convencidos de que la capacitación continua de todas las personas que forman parte de nuestro entorno productivo es una herramienta fundamental para mejorar la eficiencia y la productividad de nuestros tambos. Acompañar el crecimiento profesional de quienes trabajan en los tambos es una inversión estratégica. Además de generar beneficios productivos, impacta directamente en el bienestar de las personas, brindándoles más conocimientos, confianza y herramientas para construir organizaciones más sólidas y sustentables”, señaló.

Las empresas remarcaron que el desarrollo de la lechería requiere el compromiso de todos los eslabones de la cadena y destacaron que el trabajo conjunto entre compañías, productores y equipos técnicos constituye una vía para fortalecer la competitividad y promover un crecimiento sostenible de la actividad.