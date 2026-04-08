AmCham Argentina, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en el país, presenta una nueva edición del AmCham Summit, la jornada de negocios que reúne a empresarios, autoridades del sector público y representantes de la academia para dialogar sobre los ejes fundamentales que atraviesan al desarrollo del país. Bajo el lema “Una Argentina federal en desarrollo”, el encuentro se realizará el próximo 14 de abril, en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, y tratará los principales desafíos y oportunidades para impulsar el crecimiento a nivel federal, fortalecer la competitividad y consolidar un entorno atractivo para la inversión. Argentina atraviesa un momento decisivo. Tras años de inestabilidad y desequilibrios económicos, se abre el camino para pasar de la estabilización al desarrollo. En este escenario, sectores como la agroindustria, la energía, la minería y la salud aparecen como motores clave para impulsar las exportaciones, atraer inversiones y dinamizar las economías regionales. Sin embargo, desplegar ese potencial requiere consensos, reglas claras y una visión compartida a largo plazo. La agenda también abordará los temas clave para el desarrollo de estas industrias junto a paneles dedicados a explorar sobre: Además, se llevarán a cabo debates entre gobernadores, senadores y diputados, promoviendo la pluralidad de voces y el diálogo constructivo. Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina, sostiene: “El AmCham Summit se ha consolidado como el espacio de referencia que reúne a los principales tomadores de decisión de la Argentina a fin de construir una agenda que sienta las bases de un crecimiento sostenido”. Luego, agregó: “Estamos frente a un contexto económico donde el desarrollo vuelve a estar en el centro de la escena. Desde AmCham creemos que lograr un desarrollo federal exige, ante todo, una construcción colectiva que consolide estabilidad, previsibilidad y reglas claras”. Entre los oradores del sector público participarán (por orden de aparición): Además, participarán líderes empresariales de compañías de diferentes sectores de la economía como: 3M, Aconcagua Energía Generación, Aeropuertos Argentina, AES Argentina, Amazon Web Services, Amgen, ArcelorMittal Acindar, Bristol Myers Squibb Argentina, Cargill Argentina, Central Puerto, Chevron, Citibank, Corteva, Danone, DuPont, Glencore, Grupo Newsan, J.P. Morgan, Johnson & Johnson, Laboratorios Bagó, Newmont, Pan American Energy, Personal, Philip Morris International, PwC, Rio Tinto Lithium y Roche Pharma, entre otras. Para participar de la jornada se requiere inscripción previa a través del sitio web, donde se encuentra la agenda completa. Además, el evento podrá seguirse en vivo a través de YouTube y redes sociales bajo el hashtag #AmChamSummit2026. Por último, el evento contará con servicio de interpretación de lengua de señas argentina para garantizar la accesibilidad a las Personas Sordas, brindado por Cooperativa de Trabajo En Buenas Manos, para aquellas personas que lo sigan por streaming. Además, en alianza con ASDRA (Asociación Síndrome de Down de la República Argentina), el encuentro impulsará una experiencia de trabajo eventual orientada a promover la integración laboral de personas con síndrome de Down. Mediante estas iniciativas, AmCham reafirma su vocación por promover una cultura organizacional basada en la diversidad, la equidad y la inclusión, integrando estos valores de manera transversal en cada una de sus actividades.