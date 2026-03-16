El próximo 19 de marzo tendrá lugar la primera cita de la edición 2026 de los Fintech Meetups, el ciclo federal de eventos de la Cámara Argentina Fintech que reúne a referentes del ecosistema financiero y tecnológico para debatir sobre innovación, regulación y el futuro del sistema financiero. La apertura del ciclo tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires, con Naranja X como empresa anfitriona, y convocará a líderes de fintechs, bancos, redes de pago, empresas tecnológicas y representantes del sector público. La jornada abrirá con las palabras de Mario López, presidente de la Cámara Argentina Fintech; Mariano Biocca, director ejecutivo de la entidad; y Pablo Caputto, CEO de Naranja X, que darán paso a una agenda organizada en torno a tres conversaciones indispensables sobre el presente y el futuro del sistema financiero en Argentina: El primer panel, “Quién diseña la próxima etapa del sistema financiero”, reunirá a Pablo Caputto (CEO de Naranja X), Agustín Onagoity (VP Fintech Argentina y Country Manager de Mercado Pago), Agustín Danza (CEO de Revolut Argentina), Agustín Gallo (CEO de Prex), Gabriela Renaudo (Gerente General para Argentina y Cono Sur de Visa) y Fernando González (Vice President Market Delivery de Mastercard). La conversación será moderada por Mario López, presidente de la Cámara Argentina Fintech. Luego será el turno del panel “Finanzas Abiertas: la plataforma para escalar el crédito en Argentina”, con la participación de Sofía Arrobas (CBDO de Naranja X), César Gazzo Huck (Subsecretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología), Jonathan Omar Barbero (Gerente de Sistemas Core del Banco Nación), Matías Friedberg (Co-Founder de Ixpandit) y Matías Filippo (Gerente de Relaciones Gubernamentales de Mercado Libre). El panel será moderado por Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech. El encuentro cerrará con el panel “El futuro de la infraestructura del dinero”, en el que participarán Marcos Schefer (Head of Markets de Ripio), José Marcos Pereira (Desarrollo de Negocios de Poincenot), Magdalena Almada (Responsable de Negocios Digitales del Banco Coinag) y Candelaria Villagra (Head de Banking as a Service de BIND). La conversación será moderada por Raúl Piccolo, CEO de ePagos. “La innovación financiera transformó la vida cotidiana de millones de personas y empresas en la Argentina. En ese contexto, los Fintech Meetups buscan generar un espacio de diálogo entre empresas, reguladores y sector público para debatir cómo construir la próxima etapa del sistema financiero”, señaló Mariano Biocca. Web del evento: Fintechmeetups.com